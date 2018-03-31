Ankara'da en az iki gün metro seferleri iptal

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde Ankara'da Kızılay-Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni kaza yaptı.

Ulus makas bölgesinde meydana gelen kaza nedeniyle Kızılay-Batıkent yönünde seferlere ara verilirken, Batıkent'ten İvedik istasyonuna gelen yolcular buradan otobüslerle Kızılay'a aktarıldı.

Seferlerin normale dönebilmesi için Ulus makas bölgesindeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, güne üzücü bir haberle uyandıklarını belirterek, "Hasar ve durum tespit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik-Kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kazaya ilişkin fotoğraflar da paylaşan Tuna, kaza nedeniyle EGO ve BUGSAŞ personeline geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaşanacak aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

Tuna: Ulaşımı pazartesi gününe yetiştirmeye gayret ediyorlar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, kazanın meydana geldiği Ulus makasa gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Tuna, böyle bir kazada can kaybı ve yaralı bulunmamasının teselli olduğunu söyledi.

Metronun normal seferine dönmesi için çaba gösterdiklerini belirten Tuna, "Hasar biraz büyük. En az iki gün sıkıntı var. Daha incelemeler devam ediyor. İncelemelerin neticesinde iki günden fazla bir süreye de etki edebilir. Onu da otobüs seferlerimizle takviye edeceğiz." diye konuştu.

Mustafa Tuna, çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ulaşımı pazartesi gününe yetiştirmeye gayret ediyorlar. Daha raylardaki hasarların tamiratının ne kadar süreceğini vagonlar kalktıktan sonra göreceğiz. Bunun neticesinde ne kadar sürede bu tamiratın yapılacağı da ortaya çıkmış olacak. Temennimiz az hasar çıkmış olması."

Bir basın mensubunun "Normal yolcu taşımacılığı sırasında böyle bir şey olması mümkün mü?" sorusuna Tuna, "Normal yolcu taşımacılığı sırasında böyle bir şey olması mümkün değil. Otomotiv olarak onların birbirine yaklaşması sınırlı. Burada deneme seferlerinde bir ihmalden dolayı kaza olmuş." cevabını verdi.

Otobüslerle ek seferler yapılacağını ifade eden Tuna, vatandaşların taşımacılıktaki sıkıntılardan asgari etkilenmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.