AP'de 'Birliğin durumu' değerlendirmesi

STRAZBURG (AA) - Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, geleneksel "Birliğin durumu" konulu konuşma yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Avrupa’nın çatısını tamir ediyoruz ama yeni katlar çıkmamız da gerekiyor." dedi.

Yaklaşık bir saat süren konuşmasında, AB kurumlarının işleyişi, Schengen Bölgesi, Avro Bölgesi, Brexit, Türkiye'nin AB üyeliği, AB'nin geleceği, siyasi ve ekonomik durumu gibi konularda üyelere hitap eden Juncker, AB'nin batısı ile doğusu arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması çağrısı yaptı.

Macron’un teklifine ret

Juncker, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir Avro Bölgesi Parlamentosu kurulması hakkında daha önce yaptığı açıklamaya da yanıt vererek, “Avro Bölgesi’nin parlamentosu, Avrupa Parlamentosu’dur.” dedi.

AB’nin derin bir değişime ihtiyacı olduğunu savunan Juncker, Avro Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanlığının oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Siber saldırılara da değinen Juncker, "Siber saldırılar, ekonomik ve demokratik istikrar için silahlar ve tanklardan daha tehlikeli olabilir." ifadelerini kullandı.

Rüzgarın artık AB’nin arkasında olduğunu kaydeden Juncker, “Artık daha bir arada, daha güçlü ve demokratik Avrupa’yı inşa etmenin zamanıdır." dedi.

Juncker, AP seçimlerinde çok uluslu aday listelerinin çıkarılması fikrine de sıcak baktığını aktararak, Schengen Bölgesi’ne Romanya ve Bulgaristan’ın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Terörle mücadelenin AB’nin en önemli sorunlarından biri olduğunun altını çizen Juncker, birlik üyesi ülkelerde teröristler ve yabancı savaşçılara dair bilgilerin toplanıp üye ülke servisleri arasında otomatik şekilde paylaşılacağı bir istihbarat birimi kurulması çağrısı yaptı.

Juncker ayrıca, AB’nin daha güçlü ve etkili olabilmesi için Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığının birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

AB’nin yeniliklere ve cesur kararlar almaya ihtiyacı olduğunu belirten Juncker, dile getirdiği tekliflerin tartışılması amacıyla gelecek mart ayı sonunda Romanya’da bir zirve düzenlenmesini teklif etti.

Öte yandan Juncker, Türkiye'nin, üye bazı ülkelere yönelik sert eleştirilerine son vermesi gerektiğini savundu.

AB’nin Türk halkına elini her zaman uzatacağını ileri süren Juncker ancak üyelik müzakerelerinin başarısız olması için adeta zemin hazırlanılmaya çalışıldığı görüşünü ifade etti.

Muhabir: Ömer Aydın