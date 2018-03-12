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ASELSAN Katar'da 'Şimşek' oldu

ASELSAN, Katar'da Barzan Holding ile bazı savunma sanayisi ürünlerinin üretimine yönelik teknoloji transferini de içeren ve Türkçe anlamı "Şimşek" olan BARQ isimli ortaklık kurulmasına yönelik sözleşme imzaladı.

ASELSAN Katar'da 'Şimşek' oldu

ASELSAN, Katar'da Barzan Holding ile bazı savunma sanayisi ürünlerinin üretimine yönelik teknoloji transferini de içeren ve Türkçe anlamı "Şimşek" olan BARQ isimli ortaklık kurulmasına yönelik sözleşme imzaladı.

12 Mart 2018 Pazartesi 18:25
ASELSAN Katar'da 'Şimşek' oldu

DOHA (AA) - ASELSAN tarafından, Katar'da Barzan Holding ile bazı savunma sanayisi ürünlerinin üretimine yönelik teknoloji transferini de içeren BARQ (Şimşek) isimli ortaklık kurulmasına yönelik sözleşme imzalandı.

ASELSAN, kontrollü ve sürdürülebilir büyüme için birçok ülkede iş ortaklıklarıyla ciddi adımlar atıyor.

Bir süre önce Katar'da proje ofisi açan şirket, bu ülkenin de yer aldığı Ortadoğu coğrafyasındaki varlığını uzun soluklu iş birliklerine dönüştürmek için girişimlerde bulunuyor.

ASELSAN, son olarak Katar'da Barzan Holding ile bazı savunma sanayisi ürünlerinin üretimine yönelik teknoloji transferini de içeren bir ortaklık kurmak üzere harekete geçti. Bu yöndeki mutabakat metni, şirket ve holding yöneticileri tarafından Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) imzalandı.

Bu kapsamda, Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri ile keşif gözetleme amaçlı elektro optik sistemler başta olmak üzere üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Üretim, Katar Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilecek.

Fuarda, BARQ bünyesinde geliştirilmesi ve üretilmesi planlanan bazı ürünler de sergilendi.

Öte yandan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Barzan Holding arasında ortak iş birliğine yönelik mutabakat muhtırası da tören kapsamında imzalandı.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, imza töreninde yaptığı konuşmada, muhtıranın birçok fırsat ve iş birliği için önemli bir ilk adım olduğunu vurguladı.

Demir, "Bu anlaşma iki kardeş ülke arasındaki ciddi iş birliği niyetini göstermektedir. Her iki ülke için faydalı sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Muhabir: Göksel Yıldırım, Mustafa Çalkaya

Anahtar Kelimeler:
ASELSANBarzan HoldingEkonomiKatarSavunma Sanayii Müsteşarı İsmail DemirSavunma Sanayisi
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