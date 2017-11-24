Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104942
ALTIN
163.232
DOLAR
3.9408
STERLİN
5.2504
EURO
4.6823
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile berabere kaldı
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile...
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83 mağlup oldu
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83...
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif direktörü oldu
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif...
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok iyi ev sahibi olur
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024...

Ayla filminin yönetmeni Ulkay: 60 yıl öncesine ait olsa da bugünü temsil ediyor

Ayla filminin yönetmeni Ulkay, "Savaştan en çok etkilenen çocuklar. Ayla da bu filmlerden birisidir. 60 yıl öncesine ait olsa da bugünü temsil ediyor." dedi.

Ayla filminin yönetmeni Ulkay: 60 yıl öncesine ait olsa da bugünü temsil ediyor

Ayla filminin yönetmeni Ulkay, "Savaştan en çok etkilenen çocuklar. Ayla da bu filmlerden birisidir. 60 yıl öncesine ait olsa da bugünü temsil ediyor." dedi.

24 Kasım 2017 Cuma 15:09
Ayla filminin yönetmeni Ulkay: 60 yıl öncesine ait olsa da bugünü temsil ediyor

GAZİANTEP(AA) - Türkiye'nin Oscar için "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı gösterdiği "Ayla" filminin yönetmeni Can Ulkay, savaştan en çok çocukların etkilendiğini belirterek "Bunun sonuçlarının dünyaya etkisini görebiliyoruz. Buna dikkati çekmek için filmlerin yapılması gerekiyor. Ayla da bu filmlerden birisidir. 60 yıl öncesine ait olsa da bugünü temsil ediyor." dedi.

Yönetmenliğini Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in yaptığı, İsmail Hacıoğlu, Sinem Uslu, Duygu Yetiş, Kim Seol, Lee Kyung-jın ve Mustafa Uslu'nın oynadığı "Ayla" filmi, vizyona girdiği 27 Ekim'den itibaren tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Türkiye'nin, Oscar'da "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı film, 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanarak hazırlandı.

Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı film, savaş mağduru çocukların yaşadıklarına dikkati çekiyor.

"25 milyon savaş mağduru çocuk var"

Yönetmen Can Ulkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin hikayesinin çok eski olduğunu ancak bugünü de anlattığını belirtti.

Filmi çekmeye başladıklarında bugünkü olayların henüz yaşanmadığını ifade eden Ulkay, "Özellikle Kuzey Kore ile ABD arasında bugünkü gerilim yoktu. Buna denk geldi. Bunun Oscar'da bir faydası olabilir mi? Tabii ki olabilir, olmaz desem yalan olur. Filme çok fazla olumlu katkısı olacaktır." dedi.

Dünyanın en büyük sorunlarından birisinin savaş mağduru çocuklar olduğunu dile getiren Ulkay, şunları anlattı:

"Suriye başta olmak üzere tüm dünyada savaş mağduru çocuklar var. Tüm dünyada yaklaşık 25 milyon savaş mağduru çocuk var. 1950 yıllarında da varmış. 2017 yılında da var. Savaştan en çok etkilenen çocuklar. Bunun sonuçlarının dünyaya etkisini görebiliyoruz. Buna dikkati çekmek için filmlerin yapılması gerekiyor. Ayla da bu filmlerden birisidir. 60 yıl öncesine ait olsa da bugünü temsil ediyor. Değişen hiçbir şey yok. O dönem de de savaş mağduru çocuklar vardı, günümüzde de var. Film olarak iddiamız iyi. Dünyanın böyle filmlere ihtiyacı var. Politika olarak da bugünkü sürece uygun bir film oldu. Umarım güzel bir sonuç alırız."

Filmin sevgi ve aile bağları üzerine kurulduğunu vurgulayan Ulkay, şunları kaydetti:

"Bakın filme, gerçek hayata, sevgi kan bağı gerektirmiyor. Filmdeki en büyük mesajlarımızdan birisi budur. Filmimize konu olan Süleyman amcamız şu anda hasta yatıyor. Gerçek Ayla kendisini ziyaret etti. Bu sevgi, kan bağı olması gerekmiyor. Savaşta yetim kalmış bir çocuk, bambaşka bir ülkeden gelmiş bir asker. Yıllar boyunca devam eden bir sevgi. İşte gerçek sevgi budur."

Muhabir: Özkan Beyer

Anahtar Kelimeler:
Ayla FilmiCan UlkayGüney KoreKültür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, FİFA Başkanı Infantino'yu kabul etti
Erdoğan, FİFA Başkanı Infantino'yu kabul etti
"Sîreti Sûrette Görmek" çalıştay dizisi başlıyor
İETT Genel Müdürü görevden alındı
İETT Genel Müdürü görevden alındı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim
Sağlık Bakanlığından 'sezaryen' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'sezaryen' açıklaması
Akbank Girişimci Geliştirme Programı 14. dönem mezunlarını verdi
Akbank Girişimci Geliştirme Programı 14. dönem mezunlarını verdi
Almanya’da SPD'den koalisyon görüşmelerine yeşil ışık
Almanya’da SPD'den koalisyon görüşmelerine yeşil ışık
THY Başkanı İlker Aycı, AA Finans Masası'na konuk oldu: (3)
THY Başkanı İlker Aycı, AA Finans Masası'na konuk oldu: (3)

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim