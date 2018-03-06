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Bafilun Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Bafilun Dağı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı alan ile 10 metre derinliğe kazılmış, çok sayıda odası bulunan sığınak AA ekibince görüntülendi.

Bafilun Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Bafilun Dağı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı alan ile 10 metre derinliğe kazılmış, çok sayıda odası bulunan sığınak AA ekibince görüntülendi.

06 Mart 2018 Salı 11:58
Bafilun Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi

AFRİN (AA) - Soner Kılınç - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip Bafilun Dağı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı alan ile yer altı sığınağı, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

TSK'nin 20 Ocak'ta hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de, YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle başlattığı harekat başarıyla sürüyor.

Harekat kapsamında 4 Mart'ta teröristlerden temizlenen Bafilun Dağı'nda YPG/PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı alanı AA ekibi görüntüledi.

Teröristlerin Kilis'in karşısındaki Burseya ve Darmık dağlarının paralelindeki hakim tepeye savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla tüneller, beton kuleler, siperler ve barınma alanları inşa ettikleri bölgeyi eğitim kampı olarak kullandıkları ortaya çıktı.

Labirenti andıran yer altı sığınağı inşa etmişler

Mehmetçik, harekat kapsamında savaş uçakları ve top atışlarıyla yerle bir edilen terör kampına 100 metre mesafede, tepenin batı yamacındaki ormanlık alanda 10 metre derinliğe kazılmış çok sayıda odası bulunan yer altı sığınağı tespit etti.

Komandolar tarafından aranan ve labirenti andıran yer altı sığınağında çok sayıda yaşam malzemesi ile buranın yapımında kullanılan gereçler bulundu.

Yan uzantılarıyla yaklaşık 400 metre uzunluğa sahip sığınağa elektrik hattı döşendiğinin tespit edildiğini belirten güvenlik kaynakları, özellikle hava bombardımanı ve top atışları yapıldığı sırada teröristlerin burada gizlendiğini söyledi.

YPG/PKK'lı teröristlerin Bafilun Dağı'nda çok sayıda uzun siper oluşturduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarının bu kampı uzun süredir kullandığını belirtti.

Güvenlik kaynakları, bölgenin ele geçirilmesinin birliklerin ilerleyişini hızlandıracağını vurguladı.

Son Güncelleme: 06.03.2018 09:45
Anahtar Kelimeler:
YPG/PKKYer AltıTürk Silahlı KuvvetleriTünelTSKTerörSilahPKKBafilunAfrin
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