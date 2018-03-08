Bağcılar'da kadınlara 25 bin sümbül

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında, kadınlara sümbül dağıtıldı.
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Güneşli Meydanı ve Çarşı Caddesi’nde kurulan stantlarda, kadınlara toplam 25 bin sümbül hediye edildi.
Kadınlara çiçek dağıtan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, etkinliğin sadece hatırlatma olduğunu belirterek, hayatın her alanında ve her zaman kadınlara değer verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Kadınlar kadar erkeklerin de ilgi gösterdiği etkinlikte, eşine sürpriz yapmak isteyen 50 yaşındaki Yılmaz Atasoy da kuyruğa girip çiçek aldı.
Atasoy, eşinin çalıştığını söyleyerek, "Sümbül dağıtılacağını öğrenince kalkıp buraya geldim. Eşimin haberi yok, sürpriz yapacağım." dedi.
Hava yağmurlu olmasına rağmen, vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.