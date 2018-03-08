Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116759
ALTIN
162.512
DOLAR
3.8126
STERLİN
5.2912
EURO
4.7371
Pelicans kulüp rekoruna koşuyor
Pelicans kulüp rekoruna koşuyor
Medipol Başakşehir Alanya deplasmanında
Medipol Başakşehir Alanya deplasmanında
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 25....
Banvit rövanş maçı için avantaj yakaladı
Banvit rövanş maçı için avantaj...
Juventus ve Manchester City çeyrek finalde
Juventus ve Manchester City çeyrek...

Bağcılar'da kadınlara 25 bin sümbül

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında, kadınlara sümbül dağıtıldı. Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Güneşli Meydanı ve Çarşı Caddesi’nde kurulan stantlarda,...

Bağcılar'da kadınlara 25 bin sümbül

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında, kadınlara sümbül dağıtıldı. Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Güneşli Meydanı ve Çarşı Caddesi’nde kurulan stantlarda,...

08 Mart 2018 Perşembe 13:31
Bağcılar'da kadınlara 25 bin sümbül

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında, kadınlara sümbül dağıtıldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Güneşli Meydanı ve Çarşı Caddesi’nde kurulan stantlarda, kadınlara toplam 25 bin sümbül hediye edildi.

Kadınlara çiçek dağıtan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, etkinliğin sadece hatırlatma olduğunu belirterek, hayatın her alanında ve her zaman kadınlara değer verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir dünya dileyen Çağırıcı, "Ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Kadınlarımız, inancımız gereği de bizim için çok çok önemli değerlerimizdir." diye konuştu.

Kadınlar kadar erkeklerin de ilgi gösterdiği etkinlikte, eşine sürpriz yapmak isteyen 50 yaşındaki Yılmaz Atasoy da kuyruğa girip çiçek aldı.

Atasoy, eşinin çalıştığını söyleyerek, "Sümbül dağıtılacağını öğrenince kalkıp buraya geldim. Eşimin haberi yok, sürpriz yapacağım." dedi.

Hava yağmurlu olmasına rağmen, vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Son Güncelleme: 08.03.2018 11:47
Anahtar Kelimeler:
SümbülBağcılar BelediyesiBağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Jeep Wrangler, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı
Yeni Jeep Wrangler, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı
Şampiyon anne şampiyon sporcular yetiştiriyor
Şampiyon anne şampiyon sporcular yetiştiriyor
YPG/PKK'lı teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı
YPG/PKK'lı teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı
'Vicdan Konvoyu' Hatay'a ulaştı
'Vicdan Konvoyu' Hatay'a ulaştı
DEAŞ hazırladı YPG patlattı
DEAŞ hazırladı YPG patlattı
Milli e-posta geliyor
Milli e-posta geliyor
Cenevre Otomobil Fuarı ziyaretçilere açıldı
Cenevre Otomobil Fuarı ziyaretçilere açıldı
e-İhaleden 473,5 milyon liralık gelir
e-İhaleden 473,5 milyon liralık gelir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim