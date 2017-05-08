﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:36

Bağcılar Metro İstasyonu'nda patlama; Kablolar tutuştu

Bağcılar'da, Mahmutbey Metro İstasyonu'na çok yakın bir noktadaki telefon kablo hattında meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu.

Bağcılar Metro İstasyonu'nda patlama; Kablolar tutuştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Bağcılar Metro İstasyonu'nda patlama; Kablolar tutuştu



Bağcılar'da yapım çalışmaları devam eden Mahmutbey Metro İstasyonu'nun şantiye alanıyla kesişen İnönü Caddesi üzerindeki bir telefon şebeke kutusundan çıkan dumanlar vatandaşların dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisin çevreyi güvenlik şeridi ile kapatmasının hemen ardından yeraltı kablo hattında patlamalar meydana geldi. Şiddetli patlamalar çevrede bulunan vatandaşlarda paniğe neden olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülere de yansıdı.

Yangının ve patlamaların doğalgaz hattına sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. Polis ve itfaiyenin ardından elektrik ekiplerinin katılmasıyla devam eden çalışmalarda, alev alan telefon şebeke kutusu söndürülürken, yeraltı kablo hattının patlamalar olan bölümü de söndürülerek yangın kontrol altına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüşvet alan hakimi tutuklayan hakim FETÖ'den gözaltında Rüşvet alan hakimi tutuklayan hakim FETÖ'den...
Batan Rus gemisinden çıkan bombalar Sakarya'da bulundu Batan Rus gemisinden çıkan bombalar Sakarya'da...
Atatürk'e hakaret eden TVnet için suç duyurus Atatürk'e hakaret eden TVnet için suç duyurus
Metroda sıkıştı Metroda sıkıştı
Kız çocuklarını 100'er TL'ye satmış Kız çocuklarını 100'er TL'ye satmış
Çorum'da otobüs devrildi, 38 yaralı var Çorum'da otobüs devrildi, 38 yaralı var
Yukarı Çık

Rüşvet alan hakimi tutuklayan hakim FETÖ'den...
FETÖ şüphelisinden rüşvet alırken suç üstü yakalandığı için hakkında tutuklama kararı verilen hakim...

Haberi Oku