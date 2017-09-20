İSTANBUL (AA) - Gıda israfını önleme ve yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarını karşılama amacıyla çalışma yürüten Temel ihtiyaç Derneği (TİDER), Bağcılar'da "destek market" açtı.

Marketin açılış törenine katılan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, TİDER'in çalışmalarını desteklediklerini söyledi.

Komisyona, Türkiye'deki israfın önlenmesine ilişkin dilekçeler geldiğini belirten Satır, bunlarla ilgili araştırma yapıp alt komisyon kurmaya karar verdiklerini anlattı.

TİDER'in "gıda bankacılığı" açısından Türkiye'deki en iyi örneklerden biri olduğunu ifade eden Satır, yaklaşık bir yıldır TİDER ile çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Bağcılar'daki market ile 100 bin ailenin temel ihtiyacının karşılanacağını belirten TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Serhan Süzer de, "Bu zamana kadar 5 bin aileye yardım eli uzattık. İkinci marketimizi özellikle Bağcılar'da açmak istedik. Buradaki hedefimiz 100 bin aileye ulaşmak." dedi.

TİDER'in, 2015'te Maltepe'de açtığı ilk destek marketle israftan kurtarılan gıda, giyim ve temizlik ürünlerinin 5 bin aileyle paylaşıldığı, bugüne kadar ise 14 bin 170 kişinin buradan alışveriş yaptığı bildirildi.