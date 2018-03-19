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Bakan Kaya: Afrin'de kadınlar ve çocuklar barış içinde yaşayacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Kahraman Mehmetçik'imiz Afrin'e bayrağımızı dikti. Orada terör örgütünün baskılarından ve zulmünden kaçan kadınlar ve çocuklar, aileleriyle birlikte inşallah barış içinde yaşayacaklar." dedi.

Bakan Kaya: Afrin'de kadınlar ve çocuklar barış içinde yaşayacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Kahraman Mehmetçik'imiz Afrin'e bayrağımızı dikti. Orada terör örgütünün baskılarından ve zulmünden kaçan kadınlar ve çocuklar, aileleriyle birlikte inşallah barış içinde yaşayacaklar." dedi.

19 Mart 2018 Pazartesi 01:12
Bakan Kaya: Afrin'de kadınlar ve çocuklar barış içinde yaşayacak

İSTANBUL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2019 seçimlerinin önemli olduğunu belirterek, AK Parti teşkilat üyelerinin gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün kahraman Mehmetçik'imiz Afrin'e bayrağımızı dikti. Allah onlardan razı olsun. Hem sınır güvenliğimizi sağlamış oldu. Hem de mazlum ve masum insanların ülkelerine huzur içinde dönebilecekleri barış içinde yaşayabilecekleri bir Afrin'i inşa edeceğiz inşallah. Orada terör örgütünün baskılarından ve zulmünden kaçan kadınlar ve çocuklar, aileleriyle birlikte inşallah barış içinde yaşayacaklar. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Biz bin yıldır bu topraklarda barış ve huzur içinde yaşıyoruz. İnşallah o bölgeye de barış ve huzur götürüyoruz. Burada yaşayan 4 milyon mülteciye Ensar yoluyla Türkiye sahip çıktı. Burada yaşayan kardeşlerimiz de bir an önce vatanlarına dönmek için gün sayıyorlar. İnşallah bu vesileyle onlara da orada huzur dolu günler diliyorum."

"Afrin'de gurur verici tablo"

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın sevgi ve saygılarını getirdiğini söyledi. Yazıcı, AK Parti'nin sadece Türkiye'de değil dünya siyasetinde en güçlü teşkilatına sahip bir parti olduğunu belirtti.

AK Parti'nin gücünün teşkilatlar olduğunu vurgulayan Yazıcı, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugünkü Türkiye'nin kazanımlarıyla 2002 yılı Türkiye'sinin öncesini kıyasladığımızda bu muazzam değişim ve dönüşümde her AK Partilinin emeği vardır. Bunu asla unutmayız. Bu nedenle 'AK Parti bizim siyasi ailemizdir' diyoruz. Neden aileye benzetiyoruz çünkü insan ilişkileri önemlidir. Birlikte hedeflere odaklanarak iş yaparken, aile bireylerine nasıl davranıyorsak, birbirimize de öyle davranıyoruz. Teşkilatın en kıymetli özelliği de teşkilat mensuplarının birlik ve bütünlüğüdür."

Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü olduğunu ve şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını ifade eden Yazıcı, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devleti, bu devletin silahlı kuvvetlerinin Cumhurbaşkanı ve başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 58 gün önce başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda Afrin'de, gurur verici bir tablo yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Lale Bildirici

Anahtar Kelimeler:
:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa AtaşFatma Betül Sayan KayaHayati Yazıcı
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