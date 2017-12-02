Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman kendinden emin
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman...
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan...
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne...

Bakanlıktan gençlere destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yıl içinde 135 bin kitap basıp, dağıtarak, gençlerin kültürel yönden kendilerini geliştirmelerine destek oldu.

Bakanlıktan gençlere destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yıl içinde 135 bin kitap basıp, dağıtarak, gençlerin kültürel yönden kendilerini geliştirmelerine destek oldu.

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:02
Bakanlıktan gençlere destek

ANKAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin kültürel yönden kendilerini geliştirebilmeleri için bu yıl içinde 135 bin kitap basıp, dağıtarak, yeni nesle desteğini sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla toplam 135 bin kitap basıp, dağıttığı, bu sayının yıl ​sonunda 150 bine çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

Spordan sanata, eğitimden bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok önemli alanda projeleri hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, ücretsiz dağıttığı kitaplarla gençlerin kitap okumasına da katkısını sürdürüyor.

Bakanlık bu yıl içerisinde 48 farklı eserden, 135 bin adet basarak gençlere dağıtımını sağladı. Romandan seyahatnamelere, gezi kitaplarından biyografilere, tiyatro metinlerinden tarih çalışmalarına kadar birçok eser titizlikle seçilip, çoğaltılarak gençlere ücretsiz olarak ulaştırıldı.

"Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorunu Ortaya Çıkış Süreci (1678-1914) ile "Ermeni Sorunu 1915-1923 Sömürge Savaşı" adlı eserler de Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl içerisinde gençlere dağıtmak için temin ettiği eserler arasında yer alıyor.

Kitaplar, Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünce, 2017 yılında gençlik merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) gençlik ofisleri, Mili Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullar, kulüpler, yurtlar, vakıflar, sivil toplum kuruluşları (STK), kitap kafeler ve mobil gençlik merkezlerine dağıtıldı.

Ayrıca, "yayınlar.gsb.gov.tr" web sitesi ile mevcut yayınlar ve yayınlanacak yeni eserler öğrenilebiliyor, eserlerin önemli bir kısmına da dijital kopya olarak ücretsiz olarak sahip olunabiliyor.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Kültür Ve Araştırma Genel MüdürlüğüGençlik Ve Spor BakanlığıKitapSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Vodafone Vakfı engellilerin hayatını kolaylaştırıyor
Türkiye Vodafone Vakfı engellilerin hayatını kolaylaştırıyor
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı
Eski Hırvat general 'potasyum siyanür' içerek intihar etmiş
Eski Hırvat general 'potasyum siyanür' içerek intihar etmiş
'SDG'nin kaçan sözcüsü Talal Silo Anadolu Ajansı'na konuştu
'SDG'nin kaçan sözcüsü Talal Silo Anadolu Ajansı'na konuştu
Genelkurmay: 2'si sözde lider kadrodan 100 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay: 2'si sözde lider kadrodan 100 terörist etkisiz hale getirildi
Almanya'da bomba paniği
Almanya'da bomba paniği
Sarraf ve yakınlarının mal varlıklarına el koyma kararı
Sarraf ve yakınlarının mal varlıklarına el koyma kararı
Başbakan Yıldırım’dan çiftçilere zor gün desteği
Başbakan Yıldırım’dan çiftçilere zor gün desteği

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim