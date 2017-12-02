Bakanlıktan gençlere destek

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin kültürel yönden kendilerini geliştirebilmeleri için bu yıl içinde 135 bin kitap basıp, dağıtarak, yeni nesle desteğini sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla toplam 135 bin kitap basıp, dağıttığı, bu sayının yıl ​sonunda 150 bine çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

Spordan sanata, eğitimden bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok önemli alanda projeleri hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, ücretsiz dağıttığı kitaplarla gençlerin kitap okumasına da katkısını sürdürüyor.

Bakanlık bu yıl içerisinde 48 farklı eserden, 135 bin adet basarak gençlere dağıtımını sağladı. Romandan seyahatnamelere, gezi kitaplarından biyografilere, tiyatro metinlerinden tarih çalışmalarına kadar birçok eser titizlikle seçilip, çoğaltılarak gençlere ücretsiz olarak ulaştırıldı.

"Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorunu Ortaya Çıkış Süreci (1678-1914) ile "Ermeni Sorunu 1915-1923 Sömürge Savaşı" adlı eserler de Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl içerisinde gençlere dağıtmak için temin ettiği eserler arasında yer alıyor.

Kitaplar, Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünce, 2017 yılında gençlik merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) gençlik ofisleri, Mili Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullar, kulüpler, yurtlar, vakıflar, sivil toplum kuruluşları (STK), kitap kafeler ve mobil gençlik merkezlerine dağıtıldı.

Ayrıca, "yayınlar.gsb.gov.tr" web sitesi ile mevcut yayınlar ve yayınlanacak yeni eserler öğrenilebiliyor, eserlerin önemli bir kısmına da dijital kopya olarak ücretsiz olarak sahip olunabiliyor.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar