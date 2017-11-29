Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
102342
ALTIN
163.931
DOLAR
3.9627
STERLİN
5.3133
EURO
4.6959
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü
Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü
Beşiktaş derbide ilk peşinde
Beşiktaş derbide ilk peşinde
Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde
Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde
E-spor pazarı hızla büyüyor
E-spor pazarı hızla büyüyor

Balıkçılar palamut ve hamside umduğunu bulamadı

Palamut ve hamsinin beklentilerini karşılamadığı Batı Karadeniz'deki balıkçılar, çıktıkları avdan az miktarda balıkla Akçakoca Limanı'na dönüyor.

Balıkçılar palamut ve hamside umduğunu bulamadı

Palamut ve hamsinin beklentilerini karşılamadığı Batı Karadeniz'deki balıkçılar, çıktıkları avdan az miktarda balıkla Akçakoca Limanı'na dönüyor.

29 Kasım 2017 Çarşamba 16:40
Balıkçılar palamut ve hamside umduğunu bulamadı

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da, balıkçılar palamut ve hamside umduğunu bulamadı.

Avcılık sezonundan umutlu olan ancak palamudun ardından ekim ayı sonunda Akdeniz'den Karadeniz'e fırtınayla geçen hamside de umduğunu bulamayan balıkçılar, çıktıkları avdan az miktarda balıkla Akçakoca Limanı'na dönüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut avcılığında sona gelindiğini söyledi.

Karakaş, palamut avcılığının Karadeniz'de bitmeye yakın olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar az da olsa avcılığı yapılıyordu. Bu saatten sonra Karadeniz'de palamut avlamak sürpriz olur. Bundan sonra palamut bölgemizden çıkmayacaktır. Hamsi ise Orta Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e doğru gitti. Şu anda Gürcistan sınırına doğru gidiyor. Hamsi yavaş yavaş Karadeniz'i terk ediyor ancak mutlaka az da olsa olacaktır. Bu da Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacaktır."

Palamut ve hamsinin yerine diğer balık türlerinin de kaliteli ve fiyatlarının da normal seyirde olduğunu aktaran Karakaş, "Diğer balık türlerinde de az da olsa hareketlilik olacaktır. Barbun balığında ve mezgitte biraz hareketlilik var. Havalar soğudukça daha kaliteli balıklar gelmeye başladı. Bu da tezgahlardaki fiyatlardan belli oluyor. Mesela iriliğine göre satılan 50 liralık barbun 30 liraya, 30 liralık barbun ise 15 liraya kadar düştü." diye konuştu.

Tezgahlarda, hamsinin kilogramı 10, barbun ve mezgitin 25, çinekopun 35, levrek ve çupranın 12 liradan satılıyor.

Muhabir: Soner Şen

Anahtar Kelimeler:
BalıkçıHamsiPalamutTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÜZELTME -
DÜZELTME - "MTV'de 2018 rakamları belli oldu" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA
MTV'de 2018 rakamları belli oldu
MTV'de 2018 rakamları belli oldu
İBB'de Medya AŞ'de görev değişikliği
İBB'de Medya AŞ'de görev değişikliği
Hepsiburada'dan kış lastiği alacaklara fırsat
Hepsiburada'dan kış lastiği alacaklara fırsat
Gaziler, engelliler ve yaşlılar bu köyde 'huzur' bulacak
Gaziler, engelliler ve yaşlılar bu köyde 'huzur' bulacak
Rusya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı
Rusya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı
'Milli YHT Eskişehir için dönüm noktası olacak'
'Milli YHT Eskişehir için dönüm noktası olacak'
Türkiye Maarif Vakfı, Moritanya'da eğitim faaliyetlerine başladı
Türkiye Maarif Vakfı, Moritanya'da eğitim faaliyetlerine başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim