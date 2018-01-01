Balkan ülkelerinde yeni yıl coşkuyla karşılandı

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri, yeni yıla konserler ve havai fişek gösterileriyle girdi.

Bosna Hersek Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Zdravko Colic'in şarkıları eşliğinde eğlendi. Gece yarısında ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Parlamento binası önünde toplanan Belgradlılar yeni yılı Sırp şarkıcı Aca Lukas'ın şarkılarıyla karşıladı.

Bu arada, ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde yeni yıl kutlamaları yapılmadı. Sancak'a bağlı belediyeler, yılbaşı kutlamaları için ayrılan bütçenin ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanılacağını bildirdi.

Hırvatistan, Karadağ ve Slovenya

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Ban Jelacic Meydanı'nı dolduran binlerce kişi ise Hırvat grupların seslendirdiği şarkılar eşliğinde eğlendi. Yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri Zagreblilere görsel bir şölen yaşattı.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da konser veren Hırvat şarkıcı Toni Cetinski de Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan binlerce kişiye unutulmaz dakikalar yaşattı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana da konser ve havai fişek gösterilerine sahne oldu.

Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Makedonya'da kutlamaların merkezi başkent Üsküp'teki Yadran Meydanı oldu.

Öte yandan Üsküp Belediyesince alınan karar gereği bu yıl da kutlamalar yapılmadı. Kutlamalar için ayrılan bütçenin yardım amaçlı kullanılacağı kaydedildi.

Arnavutluk'ta kutlamalar için başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'na binlerce kişi geldi. Burada da 2018 yılı konser ve havai fişek gösterileri ile karşılandı.

Kosova’nın başkenti Priştine’deki Zahir Pajaziti Meydanı’nda toplananlar yeni yılı konserler eşliğinde kutladı.