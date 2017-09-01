Balkanlar'da Kurban Bayramı

SARAYBOSNA/ÜSKÜP (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazı dolayısıyla dolup taştı. Camiye sığmayan cemaat, bayram namazını avluda ve caminin önündeki sokakta kıldı.

Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazını kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic, ülkedeki Müslümanlara inançlarına ve geleneklerine bağlı yaşam sürme ve diğer dinlere saygılı olma çağrısında bulundu.

Bayram namazı ülke genelindeki diğer camilerde de kılındı.

Sırbistan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaşayan Müslümanlar, şehrin tek camisi olan Bayraklı Camisi'ni doldurdu. Bayram namazını kıldıran ülkenin İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Sead Nasufovic, milyonlarca Müslümanın savaşlar ve çatışmalar nedeniyle bu kutlu günü evlerinden uzakta geçirmek zorunda kaldığını anımsattı.

Bayram namazı, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar'da da kılındı.

Hırvatistan

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar, şehirle aynı ismi taşıyan camiye akın etti.

Karadağ

Balkanların en küçük ülkesi Karadağ'ın Plav şehrindeki Hünkar Camisi de bayram namazını kılmak isteyen cemaatle dolup taştı. Bayram namazını kıldıran Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Rifat Fejzic, bu yıl Karadağ'a yaklaşık 2 bin hisse kurban gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Fejzic, Başbakan Binali Yıldırım'ın bu yıl kurban vekaletini Karadağ'a verdiğini anımsatarak, "Bu, aramızdaki güven ve dostluğun işaretidir." diye konuştu.

Bayram namazı, Karadağ genelinde yaklaşık 130 camide kılındı. Makedonya

Kurban Bayramı vesilesiyle Makedonya’nın başkenti Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'ne akın eden Müslümanlar safları doldurdu. Camide yer bulamayan müminler bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Bayram namazını, ülkenin İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi kıldırırken, bayram hutbesini Üsküp İsa Bey Medresesi öğrencisi Riyad Kalisi Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere 3 dilde okudu. Recepi, burada yaptığı konuşmada Kurban Bayramı'nın önemine değinerek, Müslümanların bayramını kutladı.

Birçok dilde ilahi okunurken, Müslümanlar bayramı coşkuyla idrak etti.

Ayrıca Makedonya Başbakanı Zoran Zaev camiye iştirak edenler arasında yer aldı.

Kurban Bayramı'na karşı duyduğu saygıdan dolayı camide bulunduğuna işaret eden Zaev, "İnanıyorum ki insanlık ve dostluk ruhu içinde beraber olacağız. Makedonya'yı da herkes için bir toplum olarak inşa edeceğiz." dedi.

Kosova

Kosova'daki camiler de bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.

Prizren'in merkezinde bulunan Sinan Paşa Camisi'ni dolduran vatandaşlar sabah namazının ardından, bayram namazını kıldı.

Kosova'da merkezi kutlama da başkent Priştine’deki Fatih Sultan Mehmet Camii’nde gerçekleşti. Camii içerisinde yer bulamayan vatandaşlar, camilerin avlularında bayram namazını kıldı.

Kosova İslam Birliği Başimamı Sabri Bajgora, yaptığı konuşmada dünyanın masum insanların ölümü, korku, şiddet ve evlerinden kovulma ile sonuçlanan silahlı çatışmalarla kaynadığını ifade ederek, "İslam ilahi bir din olarak evrensel barış mesajını taşır ve temel ilkesi ahlaki değerlerin yüksek olduğu sağlıklı, onurlu ve insancıl bir toplumun oluşturmaktır." dedi.

Arnavutluk

Arnavutluk'un diğer şehirlerinde olduğu gibi Kavalye kentindeki Kubbeli Camisi'nde de her bayram olduğu gibi bu bayram da katılım yoğun oldu.

Başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan cemaat, bayram namazını burada kıldı.

Kurban Bayramı vesilesiyle dular edildi.​