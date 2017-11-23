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Bangladeş ve Myanmar'dan Arakan anlaşması

Bangladeş ve Myanmar, gördükleri zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi konusunda anlaştı.

Bangladeş ve Myanmar'dan Arakan anlaşması

Bangladeş ve Myanmar, gördükleri zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi konusunda anlaştı.

23 Kasım 2017 Perşembe 14:35
Bangladeş ve Myanmar'dan Arakan anlaşması

ANKARA (AA) - Bangladeş ve Myanmar, gördükleri zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi konusunda anlaştı.

Bangladeş basına göre, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Mahmud Ali, bu sabah Myanmar'da 45 dakika süren görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından Bangladeşli Bakan Ali, Myanmar Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri U Kyaw Tint Swe ile "Arakan Eyaletinden Yerinden Edilmiş Kişilerin Geri Dönüşü Konusunda Uzlaşma" başlıklı anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Anlaşmaya ilişkin herhangi bir detay açıklanmazken, Arakanlı Müslümanların ne zaman döneceğine dair tarih de belirtilmedi.

Arakanlı Müslümanların dramı

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Bangladeş'e geçmeyi başaran Arakanlı Müslümanlar ise kamplardaki yetersiz imkanlardan dolayı başta sağlık ve barınma olmak üzere birçok sorunla karşılaşıyor.

Muhabir: Dildar Baykan

Anahtar Kelimeler:
ArakanBangladeşDünyaMyanmar
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