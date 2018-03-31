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Başkentte rahatsızlanan 52 asker hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 52 asker, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi geçiren askerlerin tamamının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı..

Başkentte rahatsızlanan 52 asker hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 52 asker, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi geçiren askerlerin tamamının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı..

31 Mart 2018 Cumartesi 08:15
Başkentte rahatsızlanan 52 asker hastaneye kaldırıldı

Başkentte rahatsızlanan 52 asker hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 52 asker, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, General Şefik Erensü Kışlası'nda görevli askerlerden bazıları dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri olan 52 asker, bunun üzerine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Askerlerden tedavileri tamamlananların taburcu edilmeye başlandığı öğrenildi.

Söz konusu askerlerin rahatsızlanmalarının nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

GIDA ZEHİRLENMESİ İDDİASI

Askerlerin gıda zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandığı ortaya çıktı. Yedikleri akşam yemeğinin neden olduğu zehirlenme yüzünden soruşturma başlatılıyor.

Son Güncelleme: 31.03.2018 06:07
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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