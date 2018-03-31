Başkentte rahatsızlanan 52 asker hastaneye kaldırıldı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 52 asker, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, General Şefik Erensü Kışlası'nda görevli askerlerden bazıları dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.
Askerlerden tedavileri tamamlananların taburcu edilmeye başlandığı öğrenildi.
Söz konusu askerlerin rahatsızlanmalarının nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
GIDA ZEHİRLENMESİ İDDİASI
Askerlerin gıda zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandığı ortaya çıktı. Yedikleri akşam yemeğinin neden olduğu zehirlenme yüzünden soruşturma başlatılıyor.