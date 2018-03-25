BBP Genel Başkanı Destici: İnşallah Münbiç de teröristlerden temizlenecek

SAKARYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9. yılı dolayısıyla partisinin Adapazarı İlçe Teşkilatı ve Alperen Ocakları İl Başkanlığı'nca ortaklaşa düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu ve onunla birlikte hayatını kaybeden dava arkadaşlarını rahmetle andıklarını söyledi.

Yazıcıoğlu'nun cesaretli bir lider olduğunu, nerede bir zulüm varsa o zulme karşı mazlumların yanında durduğunu anlatan Destici, "Şehadetinin 9. yılında rahmetli genel başkanımızı 'Birlik hayali' temasıyla anıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun en büyük ideallerinden bir tanesi de büyük birliği tesis etmekti. Onun için siyasi partinin adı, Büyük Birlik Partisi olarak kuruldu." diye konuştu.

"Terörle mücadeleye çok önem verdi"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun terörle mücadeleye çok önem verdiğini vurgulayan Mustafa Destici, PKK'nın 34 yıldır devletin ve milletin başına bela olduğunu dile getirdi.

PKK ile mücadelede geçmiş dönemde eksik ve yanlış mücadelelerin yapıldığına dikkati çeken Destici, "Biz o dönemlerde de hep şunu söyledik; 'Eğer terörü yok etmek istiyorsanız yapacağınız şey, teröre karşı topyekun mücadele. Tüm unsurlarına karşı mücadele yapılırsa ancak başarılı olunur ve terörün üstesinden gelinir.' dedik. Nihayetinde devletin aklı, 'çözüm süreci'nin sonuna doğru hendekler kazınıp, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin bir takım noktalarında bir takım bölgeler oluşturulmaya çalışıldığında başına geldi." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu saatten sonra geri adım atamaz"

Afrin operasyonunun çok ciddi bir mücadele olduğunu aktaran Destici, bu süreçte bölgeye giderek hem Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) ziyaret ettiğini söyledi.

Destici, "Bütün bu noktalara gittiğimizde harekatın ne kadar doğru yürütüldüğünü, yönetildiğini, ne kadar kapsamlı ve hassas şekilde sürdürüldüğünü, bir sivilin burnunun kanamamasına hassasiyet gösterilerek sürdürüldüğünü gördük. Tabii orada bizi memnun eden en önemli noktalardan bir tanesi, bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun, Mehmetçiğimize müthiş bir sahiplenme yaptılar." diye konuştu.

Şu anda devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ağzından ortaya koyduğu kararlılığı çok önemsediklerini vurgulayan Mustafa Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Afrin'den sonra inşallah Münbiç harekatıyla birlikte Münbiç de teröristlerden temizlenecek. İnşallah Ayn el Arap, Tel Abyad, Kamışlı, Haseki, Sincar ve en nihayetinde Kandil başlarına yıkılacak ve PKK diye bir terör örgütü ortada kalmayacak. Artık zaman, o zaman olmuştur. Yani Türkiye bu saatten sonra artık geri adım atamaz. Ok yaydan çıktı, hedefe varacak. Kılıç kınından çekildi, devlete baş kaldıranların başı gövdesinden ayrılmadan tekrar kına girmemesi lazım. Evet şehitlerimiz var, bedel ödüyoruz ama inanın eğer biraz daha gecikirsek bedel çok daha fazla olur. Onun için bu mücadelenin yanında sonuna kadar durmamız lazım."

Muhabir: Onur Orhan