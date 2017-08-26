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Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

ABD Başkanı Trump’ın Terörle Mücadele Danışmanı Gorka’nın görevinden ayrıldığı bildirildi. Gorka son bir ayda Trump yönetimine veda eden beşinci isim oldu.

Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

ABD Başkanı Trump’ın Terörle Mücadele Danışmanı Gorka’nın görevinden ayrıldığı bildirildi. Gorka son bir ayda Trump yönetimine veda eden beşinci isim oldu.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 07:22
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Terörle Mücadele Danışmanı Sebastian Gorka'nın görevinden ayrıldığı bildirildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Beyaz Saray danışmanlarından Gorka, Trump yönetimine veda eden son isim oldu.

Bazı kaynaklar Gorka'nın istifa ettiğini yazarken, ismini vermeyen bir Beyaz Saray yetkilisinin “Gorka istifa etmedi ancak Beyaz Saray’da çalışmadığını teyit edebilirim.” açıklamasında bulunması, Gorka’nın görevinden alındığı şeklinde yorumlandı.

Gorka’nın görevini bırakması ya da el çektirilmesi, Trump’ın Baş Stratejisti Steve Bannon ile geçen hafta yollarını ayırmasının ardından beklenen bir gelişmeydi.

Ulusal güvenlik ve terörle mücadele alanlarında benzer görüşleri savunan Gorka ve Bannon, Trump yönetimindeki görevleri öncesinde alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul edilen Breitbart News'te birlikte çalışıyordu.

Gorka’nın Beyaz Saray’dan ayrılmasında, birkaç hafta önce Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü’nü üstlenen John Kelly’nin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Kelly’nin göreve başlamasının ardından Beyaz Saray’da yaşanan büyük kadro değişikliğiyle görevinden istifa edilen veya kovulan isimler arasında Özel Kalem Müdürü Rience Priebus, Basın Sözcüsü Sean Spicer, İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Baş Stratejist Steve Bannon ve Terörle Mücadele Danışmanı Sebastion Gorka yer alıyor.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
Beyaz SarayDünyaİstifaSebastion Gorka
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