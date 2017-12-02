Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman kendinden emin
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman...
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan...
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne...

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı

İçişleri Bakanlığınca, 29 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı

İçişleri Bakanlığınca, 29 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 10:59
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin, 29 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine dair kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İzmir Valiliği Hukuk Müşaviri Ahmet Mithat Kuşadalı, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay, Kayseri İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, Balıkesir Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Çankırı Çerkeş Kaymakamı Servet Güngör, Mülkiye Müfettişi Bedrettin Özmen, Sakarya Kocaali Kaymakamı Alper Balcı, Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamı Hakan Ezgi, Zonguldak Devrek Kaymakamı Yakup Güney, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer, Tokat Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Konya Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapan Mustafa Irmak, Hukuk Müşaviri Ahmet Ferhat Özen, Çorum Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Samsun Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Aydın Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, Çorum Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan, Antalya Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ayaz, Hakkari Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Hatay Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Mülkiye Müfettişi Eyup Çalışır, Muğla Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Giresun Eynesil Kaymakamı Yılmaz Kurt, Muğla Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, Gümüşhane Vali Yardımcısı Kenan Eskin, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapan Şefik Aygöl, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

Muhabir: Kemal Karadağ






Anahtar Kelimeler:
Birinci Sınıf Mülki Idare Amirliğiİçişleri BakanlığıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Vodafone Vakfı engellilerin hayatını kolaylaştırıyor
Türkiye Vodafone Vakfı engellilerin hayatını kolaylaştırıyor
Bakanlıktan gençlere destek
Bakanlıktan gençlere destek
Eski Hırvat general 'potasyum siyanür' içerek intihar etmiş
Eski Hırvat general 'potasyum siyanür' içerek intihar etmiş
'SDG'nin kaçan sözcüsü Talal Silo Anadolu Ajansı'na konuştu
'SDG'nin kaçan sözcüsü Talal Silo Anadolu Ajansı'na konuştu
Genelkurmay: 2'si sözde lider kadrodan 100 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay: 2'si sözde lider kadrodan 100 terörist etkisiz hale getirildi
Almanya'da bomba paniği
Almanya'da bomba paniği
Sarraf ve yakınlarının mal varlıklarına el koyma kararı
Sarraf ve yakınlarının mal varlıklarına el koyma kararı
Başbakan Yıldırım’dan çiftçilere zor gün desteği
Başbakan Yıldırım’dan çiftçilere zor gün desteği

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim