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BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 370 bine ulaştı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Doyle, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 370 bine ulaştığını açıkladı.

BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 370 bine ulaştı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Doyle, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 370 bine ulaştığını açıkladı.

12 Eylül 2017 Salı 14:02
BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 370 bine ulaştı

CENEVRE (AA) - BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Leonard Doyle, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Bangladeş'e geçen Arakanlı sığınmacı sayısındaki hızlı artışa dikkat çekerek "25 Ağustos'tan bu yana sınırı geçenlerin sayısı 370 bine ulaştı. Bu oldukça ani bir artış." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin, "Sınırı geçen Arakanlı Müslümanların sayısını dün 313 bin olarak açıklamıştınız. Bu hızlı artışın nedeni ne?" sorusu üzerine Doyle, sınırı geçerken kayıt altına alınmayan çok sayıda sığınmacının geçici yerleşim bölgelerine insani yardım için akın etmesiyle sayının arttığını söyledi.

Basın toplantısına Bangladeş'ten telefonla bağlanan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çocuk Destek Birimi Direktörü Jean Lieby, Bangladeş'e gelen Arakanlı sığınmacı akınının duracağına dair hiçbir işaret görmediğini vurgulayarak "Eşi benzeri görülmemiş bir sığınmacı akınıyla karşı karşıyayız." dedi.

"Sığınmacıların yüzde 60'ı çocuk"

Lieby, sınırı geçen sığınmacıların yüzde 60'ının çocuklar olduğu bilgisini paylaşarak "Çok sayıda çocuk hasta ve bazıları da karşılaştıkları zor şartlar nedeniyle travma geçiriyor." diye konuştu.

Su yoluyla bulaşan hastalıkların önlenmesi için kamplarda temiz suya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Lieby, 20 bin Arakanlı çocuğun acil yardıma ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Muhabir: Bayram Altuğ

Anahtar Kelimeler:
ArakanDünyaMyanmar
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