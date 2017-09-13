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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Arakan çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, yetkililere askeri operasyonları durdurma, şiddete son verme ve insani yardımlara izin verme çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Arakan çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, yetkililere askeri operasyonları durdurma, şiddete son verme ve insani yardımlara izin verme çağrısında bulundu.

13 Eylül 2017 Çarşamba 21:23
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Arakan çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, yetkililere askeri operasyonları durdurma, şiddete son verme ve insani yardımlara izin verme çağrısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde BM Genel Kurulu 72. dönem oturumları öncesi düzenlediği basın toplantısında, Myanmar'daki Arakanlı Müsümanlara yönelik şiddet olaylarını değerlendirdi.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların yaşadığı sorunların ülkenin sınırlarını aşarak bölgede istikrarsızlığa neden olduğunu dile getiren Guterres, Arakan'daki insani durumu ise "felaket" olarak nitelendirdi.

Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların sayısının üç kat artarak 380 bine ulaştığına dikkati çeken Guterres, uluslararası topluma insani yardımların artırılması çağrısı yaptı.

Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarını kınadığını ifade eden Guterres, "Arakan'da güvenlik güçlerinin sivillere yönelik rahatsız edici saldırıları kesinlikle kabul edilemez." dedi.

BM'nin insani yardımlarının, şiddet olayları nedeniyle kesintiye uğradığını anlatan Guterres, "Myanmarlı yetkililere, askeri operasyonlarını durdurma, şiddete son verme, ülkeden kaçmak zorunda kalanların dönüşüne ve insani yardımlara izin vermesi çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Guterres, "Arakanlıların üçte biri ülkeden kaçmak zorunda kaldıysa, bu durumu izah edebilecek etnik temizlik dışında başka bir kelime bulabilir misiniz?" diye sordu.

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Anahtar Kelimeler:
ArakanDünya
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