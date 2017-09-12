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BM Güvenlik Konseyi Arakan gündemiyle toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını görüşmek üzere çarşamba günü toplanacağı bildirildi.

BM Güvenlik Konseyi Arakan gündemiyle toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını görüşmek üzere çarşamba günü toplanacağı bildirildi.

12 Eylül 2017 Salı 07:34
BM Güvenlik Konseyi Arakan gündemiyle toplanacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere ve İsveç'in Arakan'da devam eden endişe verici şiddet olayları nedeniyle BMGK'nın çarşamba günü toplanmasını talep ettiğini söyledi.

Rycroft, BMGK üyesi ülkelerin Arakan'dan kaçmaya çalışan çok sayıda Rohingyalının giderek kötüleşen durumundan endişe duyduğunu ifade etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 313 bine ulaştı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.

Muhabir: Betül Yürük

Anahtar Kelimeler:
Arakan MüslümanlarıBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)DünyaMyanmar
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