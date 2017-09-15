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Brent türü petrolün fiyatı son 5 ayın zirvesinde

Brent petrolün varil fiyatı pazartesi gününden bu yana yüzde 4 yükselirken bugün 55,98 dolara kadar tırmandı ve 17 Nisan'dan beri en yüksek seviyesine çıktı.

Brent türü petrolün fiyatı son 5 ayın zirvesinde

Brent petrolün varil fiyatı pazartesi gününden bu yana yüzde 4 yükselirken bugün 55,98 dolara kadar tırmandı ve 17 Nisan'dan beri en yüksek seviyesine çıktı.

15 Eylül 2017 Cuma 09:51
Brent türü petrolün fiyatı son 5 ayın zirvesinde

NEW YORK (AA) - Uluslararası en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent türü petrolün varil fiyatı pazartesi gününden bu yana yüzde 4 yükselirken bugün 55,98 dolara kadar tırmandı ve 17 Nisan'dan beri en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolünün (WTI) varil fiyatı da pazartesiden itibaren yaklaşık yüzde 6 artışla 25 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Uzmanlar, küresel petrol arzının ağustosta düştüğüne işaret ederek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin de üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranının arttığını belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 720 bin varil azalışla 97 milyon 700 bin varile geriledi.

IEA ayrıca, OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranının temmuzda yüzde 75'ten ağustosta yüzde 82'ye yükseldiğini duyurdu.

Muhabir: Övünç Kutlu

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Ekonomi
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