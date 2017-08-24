Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109154
ALTIN
144.058
DOLAR
3.4827
STERLİN
4.4597
EURO
4.1123
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli...
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak

Brezilya'da tekne battı: 22 ölü

Batan 129 yolculu tekneden 21 kişi sağ kurtarılırken 22 kişinin cesedine ulaşıldı. Kazada kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.

Brezilya'da tekne battı: 22 ölü

Batan 129 yolculu tekneden 21 kişi sağ kurtarılırken 22 kişinin cesedine ulaşıldı. Kazada kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe 21:11
Brezilya'da tekne battı: 22 ölü

SAO PAULO - (AA) - Brezilya'da Itaparica Adası yakınlarında tekne battı. 129 yolcudan 21'inin kurtarıldığı kazada 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Deniz Kuvvetleri 2. Bölge Komutanı Flavio Almeida'nın yaptığı açıklamaya göre, Bahia eyaletinde Mar Grande-Salvador seferini yaparken Itaparica Adası yakınlarında 129 yolcusuyla batan teknedeki 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 21 kişi sağ kurtarıldı. Almeida, kazada kaybolanları arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Itaparica Adası'ndaki Vera Cruz Belediyesinden yapılan açıklamada, Mar Grande'den kalkan yolcu teknesinin, Vera Cruz Limanı'ndan ayrıldıktan 1,5 saat sonra acil durum çağrısında bulunduğu, bunun üzerine bölgeye 3 kurtarma botu gönderildiği belirtildi.

Öte yandan Bahia Valisi Rui Costa, eyalette 3 gün yas ilan edildiğini açıkladı. Costa, "Eyalet hükümeti, tüm imkanlarını mağdurlara yardım etmek için harekete geçirdi. Ben şahsen bu operasyonu ilk andan itibaren takip ediyorum ve gerekli tüm adımlar atıldı." ifadesini kullandı.

Xingu Nehri'ndeki tekne kazasında ölü sayısı 21'e yükseldi

Para eyaleti kamu güvenlik biriminden yapılan açıklamada, Xingu Nehri'nde dün batan "Comandante Ribeiro" adlı yolcu teknesinde yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e yükseldiği ifade edildi.

Santarem'den Para eyaletinin Vitoria do Xingu bölgesine gitmek için hareket eden Comandante Ribeiro, Porto do Moz kenti yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten batmıştı.

Muhabir: Ömer Yetkin Acar

Anahtar Kelimeler:
BahiaBrezilyaGemi BattıTeken Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastanede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
Hastanede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
IGMG Genel Sekreteri Altaş: Almanya dışlayıcı İslam politikasından vazgeçilmeli
IGMG Genel Sekreteri Altaş: Almanya dışlayıcı İslam politikasından vazgeçilmeli
Mahkeme Başkanından FETÖ'cü eski Yüzbaşı Gülmez'e: Sen orada sanıksın ve haddini bileceksin
Mahkeme Başkanından FETÖ'cü eski Yüzbaşı Gülmez'e: Sen orada sanıksın ve haddini bileceksin
BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek
BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek
Sınır kapılarında 'dönüş' yoğunluğu
Sınır kapılarında 'dönüş' yoğunluğu
Arakan Danışma Komisyonu nihai raporu yayımlandı
Arakan Danışma Komisyonu nihai raporu yayımlandı
Söğüt Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındı
Söğüt Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındı
Ankara'ya bomba yağdıran emirlerini hatırlamadı
Ankara'ya bomba yağdıran emirlerini hatırlamadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim