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'Burma rejimi İslam dünyasının bölünmüşlüğünden güç alıyor'

Arakan Halkıyla Dayanışma Kurumu başkanı Abdurrahman, "Burma rejimi İslam dünyasının ayrılık ve bölünmüşlüğünden güç alıyor." dedi.

'Burma rejimi İslam dünyasının bölünmüşlüğünden güç alıyor'

Arakan Halkıyla Dayanışma Kurumu başkanı Abdurrahman, "Burma rejimi İslam dünyasının ayrılık ve bölünmüşlüğünden güç alıyor." dedi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 16:06
'Burma rejimi İslam dünyasının bölünmüşlüğünden güç alıyor'

MEKKE (AA) - Arakan Halkıyla Dayanışma Kurumu Başkanı Selimullah Abdurrahman, rejimin baskı ve katliamları sonucu son iki haftada 100 bin Arakanlının Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl Mekke'de düzenlediği, farklı ülkelerin hac organizasyonu başkanlarının katıldığı etkinliğin ana gündem maddesi bu sene Arakan'daki Müslümanların maruz kaldığı zulüm ve katliamlar oldu.

Etkinliğe katılan Arakan Halkıyla Dayanışma Kurumu Başkanı Abdurrahman, burada yaptığı konuşmada 6 milyona yakın Müslüman nüfusu ile Arakan'ın 1980,1991, 2012 ve bu günlerde bölgenin demografik yapısının değiştirilmesini hedefleyen sistematik "göç ettirme ve bölgeyi boşaltma planıyla" karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Son 30 yılda yaklaşık 2 milyon Arakanlının baskılardan dolayı ülkesinden, sahip olduğu topraklardan ayrılarak diğer ülkelere sığınmak zorunda bırakıldığını söyleyen Abdurrahman, şöyle devam etti:

"Uluslararası kamuoyunun suskunluğu nedeniyle rejimin baskı ve katliamları sonucu son iki haftada 100 bin Arakanlı Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı. Arakan halkına gösterdiği destekten dolayı diğer birçok ülke gibi Türkiye’ye de teşekkür ediyorum. Arakan halkı olarak, kardeş ülkelerden desteklerini artırmalarını talep ediyoruz."

Abdurrahman, Arakanlıların, "toplu bir şekilde öldürülme, köy ve mahallelerinin yakılması" gibi birçok zulüm ve sıkıntıya maruz kaldığını dile getirerek, Arakan, dünyadan soyutlanmış bir bölge olduğu için bu katliamların az bir kısmının dünya kamuoyuna yansıdığını kaydetti.

"Burma rejimi İslam dünyasının ayrılık ve bölünmüşlüğünden güç alıyor"

Arakan Halkıyla Dayanışma Kurumu Başkanı, İslam dünyasının Suriye, Yemen, Irak ve diğer ülkelerde karşı karşıya kaldığı sorunlarla uğraşırken, Burma yönetiminin de Arakanlı Müslümanları katletmeye, ülkesinden ve topraklarından göç ettirmeye devam ettiğini aktardı.

"Burma rejimi İslam dünyasının ayrılık ve bölünmüşlüğünden güç alıyor" diyen Abdurrahman, şunları kaydetti:

"Arakan halkının geleceği ümmetin birliğine bağlıdır. Siz değerli yetkililerden Arakan halkına yardım çağrımızı yöneticilere ve yetkililere ulaştırmanızı istiyoruz. Ama bize en büyük yardım ise öncelikle kendi aranızdaki ihtilafları sonlandırıp, beraber hareket etmenizdir. Bu birlikteliği gerçekleştirdiğiniz zaman bize en büyük desteği vermiş olacaksınız. Çünkü, Burma rejimi bu ayrılığınızdan güç alarak katliamları gerçekleştiriyor."

Anahtar Kelimeler:
ArakanBurmaDünyaSelimullah Abdurrahman
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