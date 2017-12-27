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Bursa'da bin 100 polis ile 'Huzur Operasyonu'

Kent merkezinde bin 100 polisin katıldığı asayiş uygulamasında sabit nokta ve umuma açık yerlerde şüpheli kişilerin kimlik sorgusu yapılarak araçlar kontrol edildi.

Bursa'da bin 100 polis ile 'Huzur Operasyonu'

Kent merkezinde bin 100 polisin katıldığı asayiş uygulamasında sabit nokta ve umuma açık yerlerde şüpheli kişilerin kimlik sorgusu yapılarak araçlar kontrol edildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 01:43
Bursa'da bin 100 polis ile 'Huzur Operasyonu'

BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bin 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla başlatılan "Huzur Operasyonu", merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 30 mahallede sabit nokta ve umuma açık yerlerde gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Özel Harekat, Asayiş, Narkotik Şube Müdürlükleri ile Asayiş Ekipler, Motosikletli Polis Timleri, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma, Ahlak Büro Amirliklerine bağlı bin 100 personel katıldı.

Gruplara ayrılan ekipler, şüpheli gördükleri çok sayıda kişinin üst aramasını yaptı, kimliklerini sorguladı. Şüpheli araçları durdurarak arama yapan ekipler, kontrollerini umuma açık alanlarda sürdürdü.

İl Emniyet Müdürü Ak, operasyon yapılan bölgeleri yerinde denetledi.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ne gelen Ak, mahalle sakinleriyle sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.

Bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Ak, "uyuşturucuya savaş açtıklarını" söyledi.

Uyuşturucunun üstesinden tek başına polis olarak gelemeyeceklerini belirten Ak, "Sizlerin de desteğiyle bu noktaya geleceğiz. Çok güzel noktalara geldik ama bu yeterli değil. Kökünü kazıyacağız. Hep beraber bu mikrobu kazıyacağız. Artık bunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz. Terörle mücadeleyi nasıl belli bir noktaya getirdiysek bunu da öyle yapacağız." diye konuştu.

Muhabir: Mustafa Bikeç

Son Güncelleme: 27.12.2017 05:32
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeHuzur OperasyonuBursaAsayiş Uygulaması
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