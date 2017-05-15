Büyük Yoga Festivali Antalya'da 19 Mayıs'ta başlıyor

Uluslararası Yoga Festivali bu ay 19-20-21 mayısta Antalya Kemer’de düzenlenecek. Çam ağaçları ve turkuaz rengi Akdeniz’in buluştuğu Kemer Beldibi’nde, Yoga tatili ile yaza güzel bir merhaba deme zamanı.
Türkiye’nin eşsiz doğal güzelliklerinde, 10 yıldır yerli ve yabancı yüzlerce Yoga severi her ay buluşturan Uluslararası Yoga Festivali, Yogayı orijinal haline ve bilimsel altyapısına sadık kalarak sunuyor. Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf Yoga tüm sporların temelinde vardır ilkesi ile herkesi sağlıklı yaşam için Yogayı orijinal hali ile keşfe davet ediyor. UYF katkılarıyla yapılan organizasyon Yogayı keşfetmenin çok doğru bir adresi.
Festival programına, 6 Ana Çakra (enerji merkezi) çalışması, Meditasyon, Nefes Teknikleri, Biyoenerji, Gevşeme Çalışmaları, Zayıflamak için Yoga, Güneş Enerjisiyle Bağlantı pratikleri dahil. İnteraktif Söyleşi ve Film Gösterimi’nde Yoga, doğal ve sağlıklı yaşam üzerine UYF Başkanı Akif Manaf’ın söyleşisi var.
Çakra çalışmaları ile sağlığa, bütünsel hayata, evrenselliğe ulaşılır.
Nefes çalışması ile beden, zihin bol oksijenle arınır ve enerji yükselir.
Meditasyon çalışması ile zihin susar farkındalık gelişir.
Gevşeme çalışması ile tüm gerilim atılır ve sinir sistemi dengelenir.
Zayıflamak için Yoga çalışması bedenin aktifleşmesini ve metabolizmanın hızlanmasını sağlar.
Surya Namaskara fiziksel enerjinin yükselmesini ve bedenin pozitifleşmesini sağlar.
Detaylı Program :
Çakra çalışmaları ve İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf tarafından verilmektedir.
Yoga Festivali Programı
19 Mayıs Cuma
11.00 Muladhara (Kök) Çakra çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
12.30 Öğle yemeği
14.00 Nefes çalışması
15.00 Zayıflamak için Yoga
17.00 Svadhisthana (Pelvis) Çakra çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi
18.45 Akşam Yemeği
20.00 Spiritüel Film Gösterimi & Büyük Üstad ile Film Hakkında İnteraktif Söyleşi
20 Mayıs Cumartesi
08.00 Manipura (Karın) Çakra çalışması - Kararlılığın geliştirilmesi
09.30 Kahvaltı
12.00 Surya Namaskara (Güneş Enerjisi ile Bağlantı)
12.30 Öğle Yemeği
14.00 Meditasyon
15.00 Gevşeme Teknikleri
17.00 Anahata (Göğüs) Çakra çalışması - Sevginin geliştirilmesi
18.45 Akşam Yemeği
20.00 Büyük Üstad ile İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar
21 Mayıs Pazar
08.00 Vişuddha (Boyun) Çakra çalışması – İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
09.30 Kahvaltı
13.00 Nefes Çalışması
15.00 Agya (Alın) Çakra çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi
Isı yalıtımı yüksek Yoga matlarınızı getirmeyi unutmayınız.
Ayrıntılı bilgi için:
T. 0 212 243 96 42 – 0533 251 7583
info@yogaacademy.com.tr