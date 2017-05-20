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20 Mayıs 2017 Cumartesi 14:09

Camii inşaatında iş güvenliği Allah'a emanet

Adana'da inşaatı süren Nuri Çomu Camisi'nin kubbesi için demir döşeyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması görenleri şaşırttı.

Camii inşaatında iş güvenliği Allah'a emanet
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Camii inşaatında iş güvenliği Allah'a emanet

İş güvenliği konusunda yürütülen tüm kampanyalar ve yapılan uyarılara rağmen alınan önlemlerin bazen yetersizliği gözler önüne seriliyor.
Adana'da inşaatı süren Nuri Çomu Camisi'nin kubbesi için demir döşeyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması görenleri şaşırttı.
Merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yapılan caminin metrelerce yükseklikteki kubbesinde hayatlarını hiçe sayan  işçilerin rahat hareket etmeleri dikkati çekti. İşçi sağlığını korumak ve kaza anında en az hasar atlatılmasına fayda sağlayan baret, emniyet kemeri, eldiven gibi koruyucu malzemeleri kullanmayan işçiler, bu şekilde gün boyu çalıştı.


 
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