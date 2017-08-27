Chippin’den teknolojide bayramlık fırsatlar

İSTANBUL (AA) - Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tanı’nın alışveriş yaptıkça geri kazandıran mobil alışveriş uygulaması Chippin, teknoloji severlere özel kampanyalar ile Kurban Bayramı sonuna kadar üyelerine özel avantajlar sunmaya devam ediyor.

Chippin açıklamasına göre, Tanı’nın ödedikçe kazandıran, 265 üye iş yeriyle iş birliği bulunan mobil alışveriş uygulaması Chippin, üyelerine özel avantajlar sunmaya devam ediyor.

Teknoloji markaları Arçelik ve btsony.com ile ortak kampanyaya imza atan Chippin, Kurban Bayramı sonuna kadar İstanbul, Ankara ve Bursa’da Arçelik’ten kıyma makinesi alan üyelerine, yüzde 3 Chippin ve diğer Arçelik ürün alışverişinde ise yüzde 3 Chippin’e ek olarak 200 TL’ye varan miktarlarda Chippin kazandırıyor.

btsony ile yapılan anlaşma çerçevesinde ise Chippin üyeleri, online alışverişlerde Sony Ultra HDR LED TV’lere, 4 bin 199 TL yerine 3 bin 299 TL satın alırken, 100 TL değerinde de Chippin kazanıyor. Yüksek çözünürlüklü ev ses sistemini bin 499 TL yerine bin 199 TL’ye satın alan üyeler 50 TL değerinde Chippin kazanırken, mikrofonlu sporcu kulaklığı 129 TL yerine 85 TL ve araç içi şarj aleti de 129 TL yerine 59 TL’ye satın alabiliyor. Tüm bu indirimlere ek olarak Chippin üyeleri ayrıca yüzde 2 Chippin elde ediyor.

Chippin ile üyeler 265 üye işyerinde yapılan alışverişlerde yüzde 25’e varan oranlarda geri kazanıyor. Üyeler, biriktirdikleri Chippinlere ek olarak, harcamalarını uygulama üzerinden kredi kartı ile mobil ödeyebiliyor. Uygulama ile kazanılan Chippinler ayrıca nakde çevrilebiliyor.

