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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bahçeli'nin başkan yardımcılığına şaşırmam

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Başkan Yardımcısı" olacağı iddiasına ilişkin, "Daha çok erken. Şaşırmam efendim, niye şaşırayım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bahçeli'nin başkan yardımcılığına şaşırmam

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Başkan Yardımcısı" olacağı iddiasına ilişkin, "Daha çok erken. Şaşırmam efendim, niye şaşırayım." dedi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 21:26
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bahçeli'nin başkan yardımcılığına şaşırmam

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Başkan Yardımcısı" olacağı iddiasına ilişkin, "Daha çok erken. Şaşırmam efendim, niye şaşırayım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluşunun 94. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon öncesinde, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında ABD'de açılan davaya ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hedef alınırız veya alınmayız... Eğer biz Türkiye olarak izlediğimiz iyi bir politika olursa, o iyi politika ile yola çıkarsak, Türkiye'nin çıkarları ile muhatap olduğumuz ülkenin çıkarlarını dengeli bir politika ile örtüştürebilirsek önümüzde hiçbir engel kalmaz. Her ülke diğer ülkeden daha fazla gelişmek ister. Hayatın her alanında rekabet vardır. Başka ülkelerin bize yönelik politikalarını gerekçe göstererek, kendi yetersizliklerini toplumdan kimse gizlemesin. Böyle bir şey olamaz."

Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bakanının Türkiye'de yargılanmak yerine başka bir ülkede yargılanması utanç verici." dedi.

"Şaşırmam efendim niye şaşırayım"

Bir gazetecinin 2019 yılı seçimlerinde başkan yardımcılığı için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adının geçtiğini anımsatması ve buna şaşırıp, şaşırmadığını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Daha çok erken. Şaşırmam efendim. Niye şaşırayım. Anayasa değişikliğinde 'evet' oyu kullanmadılar mı? Evet oyu kullandığına göre tek adam rejimini savunuyor. Tek adam rejiminden de tek adamın yardımcısı olabilir. Niye olmasın." cevabını verdi.

Muhabir: Zehra Aydın

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Politika
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