CHP Grup Başkan Vekili Özel, Berberoğlu'nu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılanan ve 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.
Ziyaretin ardından cezaevi önünde bulunan gazetecilere açıklama yapan Özel, Berberoğlu'nun moralinin yüksek olduğunu, kendisini bekleyenlere sevgi ve saygılarını ilettiğini aktardı.
Berberoğlu'nun, uzun süredir cezaevinde yatıyor oluşunun gerçek bir hak ihlali olduğunu iddia eden Özel, şöyle konuştu:
CHP Grup Başkan Vekili Özel, gelinen noktadan sonra ısrar edilmesinin bir anlamının olmadığını savundu.
Berberoğlunun masum olduğunu ileri süren Özel, sözlerini şöyle tamamladı:
"'Efendim tükürdüğümüzü yalamayalım, millet bize ne der? Bundan sonra ne yapacağız' şeklinde bakış açısıyla masum bir insanı, suçsuz bir insanı, seçilmiş bir parlamenteri burada daha fazla tutmanın bir anlamı yoktur. Biraz daha tutabilirler ama Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar, Yargıtay'ın vereceği karar ve işleyen sürenin de verilen cezaya düşüldüğü zamana bakınca buradan sonrası artık ayıptır, günahtır. Bu vakitten sonra hem Enis Berberoğlu'na hem onu seçenlere hem milli iradeye hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne büyük bir haksızlık yapılıyor. Bunu açıkça ifade etmek gerekiyor."
Muhabir: Selami Küçükoğlu,Ünal Gündoğdu