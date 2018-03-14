Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118845
ALTIN
164.807
DOLAR
3.8664
STERLİN
5.3933
EURO
4.7842
Derbilerin faturası ağır oluyor
Derbilerin faturası ağır oluyor
Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek
Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek
Celalettin Deniztoker İBBSK Başkanı Oldu
Celalettin Deniztoker İBBSK Başkanı Oldu
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya...
'Güzel futbol oynayıp sonuç almaya çalışacağız'
'Güzel futbol oynayıp sonuç almaya...

'Çiftlik Bank' soruşturmasında gözaltı

Sakarya'da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Çolak, adliyeye sevk edildi.

'Çiftlik Bank' soruşturmasında gözaltı

Sakarya'da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Çolak, adliyeye sevk edildi.

14 Mart 2018 Çarşamba 14:13
'Çiftlik Bank' soruşturmasında gözaltı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz faaliyet yürütüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank yöneticileri hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak (35), Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı.

Çolak'ın evinde arama yapan ekipler, bazı evraklara el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, sağlık kontrolünün ardından Geyve Adliyesi'ne sevk edildi.

Çolak'ın emniyetteki ifadesinde, şirkete güvenlik görevlisi olarak başladığını, daha sonra şirket yöneticisi olduğunu, kendisinin durumdan haberi olur olmaz istifa ettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nin sahibinin eşi S.A da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu.

İki gün önce, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, tesiste arama yapan jandarma ekipleri bazı evraklara el koymuştu.

Muhabir: Onur Orhan, Uğur Subaşı

Anahtar Kelimeler:
Adliye SevkÇiftlik BankTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüfenkci'den '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Tüfenkci'den '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
FETÖ'nün sosyal medyadaki kara propagandası deşifre oldu
FETÖ'nün sosyal medyadaki kara propagandası deşifre oldu
Avrupa'ya denizden yasa dışı geçişler yüzde 97 azaldı
Avrupa'ya denizden yasa dışı geçişler yüzde 97 azaldı
'Selimiye, Hristiyan dünyasına cevap olarak yapıldı'
'Selimiye, Hristiyan dünyasına cevap olarak yapıldı'
Dünyanın en mutlu halkı belli oldu
Dünyanın en mutlu halkı belli oldu
Türkiye'nin yeni zırhlısı 'NMS' dünyaya açıldı
Türkiye'nin yeni zırhlısı 'NMS' dünyaya açıldı
GÜBRETAŞ'tan 2017'de 3,49 milyar TL konsolide ciro
GÜBRETAŞ'tan 2017'de 3,49 milyar TL konsolide ciro
Öğretmenlere sınavsız tezsiz yüksek lisans imkanı
Öğretmenlere sınavsız tezsiz yüksek lisans imkanı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim