Antalya’da bir genç kız bankada işlem yapmak üzere banka şubesine gitti.Bu arada bisikletini de bankanın önüne bıraktı.İşlem sırasında kadın şüpheli bir şahısın etrafta dolaştığını fark etti.Daha sonra bu şahsın bisikletini çaldığını gören genç kız bankadaki işlemlerini yarım bırakarak dışarıya çıktı ve halkı bağırarak hırsız konsunda uyardı.Genç kızın bağırmasından korkan hırsız bisikleti bırakıp kaçtı.Ancak daha sonra vatandaşların yakalayıp polise teslim ettiler.Yakalanan hırsıza tepki gösteren genç kız “Ekmek teknem o benim biliyormusun?Bunun özrü yok.Sizin insanlar yüzünden sokakta dolaşamıyoruz.Fakirsin değil mi sen?Biz senden daha da fakiriz ama biz senin gibi hırsızlık yapmıyoruz.Pislik” dedi.
Çığlık atarak bisikletini kurtardı
Antalya’da bir genç kız bankada işlem yapmak üzere banka şubesine gitti.
Antalya’da bir genç kız bankada işlem yapmak üzere banka şubesine gitti.Bu arada bisikletini de bankanın önüne bıraktı.İşlem sırasında kadın şüpheli bir şahısın etrafta dolaştığını fark etti.Daha sonra bu şahsın bisikletini çaldığını gören genç kız bankadaki işlemlerini yarım bırakarak dışarıya çıktı ve halkı bağırarak hırsız konsunda uyardı.Genç kızın bağırmasından korkan hırsız bisikleti bırakıp kaçtı.Ancak daha sonra vatandaşların yakalayıp polise teslim ettiler.Yakalanan hırsıza tepki gösteren genç kız “Ekmek teknem o benim biliyormusun?Bunun özrü yok.Sizin insanlar yüzünden sokakta dolaşamıyoruz.Fakirsin değil mi sen?Biz senden daha da fakiriz ama biz senin gibi hırsızlık yapmıyoruz.Pislik” dedi.