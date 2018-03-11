Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962
Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu Türkmen: Adımızı dünyaya duyuracağız
Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu Türkmen:...
Westbrook'tan bir 'triple double' daha
Westbrook'tan bir 'triple double' daha
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Beşiktaş Karşıyaka'yı tek golle uğurladı: Beşiktaş 1 - Karşıyaka 0
Beşiktaş Karşıyaka'yı tek golle uğurladı:...

Cinderesi, YPG/PKK'nın mayınlarından temizleniyor

TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden kurtardığı Afrin'in Cinderesi beldesinde mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Cinderesi, YPG/PKK'nın mayınlarından temizleniyor

TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden kurtardığı Afrin'in Cinderesi beldesinde mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor.

11 Mart 2018 Pazar 14:08
Cinderesi, YPG/PKK'nın mayınlarından temizleniyor

Cinderesi, YPG/PKK'nın mayınlarından temizleniyor

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in güneybatısında terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtarılan Cinderesi beldesinde mayın ve patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

TSK ile ÖSO, Afrin ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Cinderesi belde merkezini 8 Mart'ta bölücü terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

Cinderes'te devam eden mayın temizleme çalışmalarıyla bazı aileler evlerine dönmeye başladı.

Bölgedeki AA muhabirleri de Cinderesi ilk defa yakından görüntüledi. Havadan yapılan çekimlerin görüntülerinde Cinderesi'nde kısmen de olsa sivillerin evlerine dönmeye başladıkları ve ara sokaklarda sivillere ait motosiklet ve araçların bulunması dikkati çekti.

Bu arada ÖSO çatısı altındaki Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cinderesili sivillerin evlerine dönüşünü güvenli bir şekilde sağlamak için beldeye terör örgütlerinin döşediği mayın ve patlayıcıları temizlemeye devam ettiklerini söyledi.

"Bölücü terör örgütüne karşı mücadele ortak hedefimizdir"

Raşit, "Türkiye'nin milli güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi ayrıca bölgedeki halka zulüm yapmasından dolayı bölücü terör örgütüne karşı mücadele ortak hedefimizdir." dedi.

Cinderesi, Suriye’nin bütünlüğünü tehdit eden bölücü terör örgütü YPG/PKK'dan şiddetli sokak çatışmalarının ardından kurtardıklarını aktaran Raşit, "İşgal etmek için değil özgürleştirmek için buradayız. Afrin Afrinlilerindir." diye konuştu.

Terör örgütünün, bölgenin sokaklarına, çevresine, yollarına mayınlar ve el yapımı patlayıcılar döşediğini ifade eden Raşit, "korkak" olarak nitelendirdiği örgütün sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığını dile getirdi.

Arındırılan yerleşimlerde mayın temizleme, inceleme, can ve mal güvenliğini sağlama çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Raşit, "Temizlenen köylerde halkı evlerine geri dönmeye çağırıyoruz. Bizim arındırılan köylerde varlığımız geçicidir. Afrin özgürleşene kadar savaşacağız." dedi.

AA, 6 Mart'ta uzaktan da olsa Cinderesi belde merkezini havadan görüntülemişti. Belde merkezinin büyük ölçüde boşaltılmış olduğu dikkati çekmişti. YPG/PKK'nın belde sakinlerini canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin merkeze göçe zorladığı öğrenilmişti.

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderesi beldesini terör örgütlerinden şiddetli sokak çatışmalarının ardından dört gün önce temizlemişti.

Son Güncelleme: 11.03.2018 11:45
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı HarekatıDünyaCinderes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
'Gurbet Kuşları' belgeseline Külliye'de gala
'Gurbet Kuşları' belgeseline Külliye'de gala
Fikriye ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sevinci
Fikriye ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sevinci
OHAL Komisyonuna başvurular sona eriyor
OHAL Komisyonuna başvurular sona eriyor
Çocuk ve plaj ürünlerinde denetimler yoğunlaşacak
Çocuk ve plaj ürünlerinde denetimler yoğunlaşacak
Çin Devlet Başkanı Şi'nin süresiz görevde kalmasının önü açıldı
Çin Devlet Başkanı Şi'nin süresiz görevde kalmasının önü açıldı
İzmir'de 'Renkli Kadınlar Koşusu' yapıldı
İzmir'de 'Renkli Kadınlar Koşusu' yapıldı
Başbakan Yıldırım: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere 14,5 milyar dolar yardımda bulundu
Başbakan Yıldırım: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere 14,5 milyar dolar yardımda bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim