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Çinli yıldız ülkesinde Türkiye'yi tanıtacak

Çinli yapımcı ve oyuncu Liu, "Türkiye'yi Çin'de tanıtmayı amaçlıyoruz ve bunun için ekibimle burada projeler üreteceğiz." dedi.

Çinli yıldız ülkesinde Türkiye'yi tanıtacak

Çinli yapımcı ve oyuncu Liu, "Türkiye'yi Çin'de tanıtmayı amaçlıyoruz ve bunun için ekibimle burada projeler üreteceğiz." dedi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 18:05
Çinli yıldız ülkesinde Türkiye'yi tanıtacak

ANKARA - (AA) - Çin'in tanınmış yapımcı ve oyuncularından Will Liu, Türkiye'de birçok tarihi ve turistik yeri ziyaret edeceğini belirterek "Türkiye'yi Çin'de tanıtmayı amaçlıyoruz ve bunun için ekibimle burada projeler üreteceğiz" dedi.

Çin'in en tanınan yapımcı ve oyuncularından Will Liu, eşi ve ekibiyle Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen kültürel diplomasi faaliyetleri bağlamında bulunduğu Ankara'da, Türkiye'ye dair izlenimlerini ve projelerini AA muhabirine anlattı.

Haftada 75 milyon izleyicisiyle Çin'de reyting rekorları kıran TV programı "Baba Nereye?"nin başrol oyuncusu Will Liu, "Sinema ve sanat alanında Türkiye ile çeşitli iş birliği alanlarını gözden geçirmek ve bu alandaki deneyimlere ilişkin Türk yetkili ve meslektaşlarımla bilgi alışverişinde bulunmayı umuyorum. Türkiye'yi Çin'de tanıtmayı amaçlıyoruz ve bunun için ekibimle burada projeler üreteceğiz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından dün kabul edilen Liu, Bakan Çavuşoğlu ile Türkiye'nin 3 milyon Çinli turisti ağırlama hedefini ve Türkiye'nin Çin'de tanıtımı konularını ele aldıkları görüşmeye ilişkin, "Sayın Bakan, bizim sinema ve televizyonculardan oluşan geniş bir ekiple buraya geldiğimizi biliyor. Bu alanda Türkiye'nin güzelliklerinin Çin'de tanıtımı için neler yapılabileceğini konuştuk." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve ilk durağının Ankara olduğunu belirten Liu, televizyon programını Türkiye'de çekme projesiyle ilgili "Henüz Türkiye'de farklı yerleri gezip görme imkanım olmadı. Dolayısıyla televizyon programının nerelerde çekileceği konusunu ancak etraflıca incelemeler sonrası şekillendirebileceğiz. Ancak Türkiye'nin harika manzaralar ve müthiş doğal güzelliklere sahip olduğu dünyaca biliniyor." dedi.

Ankara'dan sonra Akdeniz'e gideceklerini söyleyen Liu, eşiyle Akdeniz aşığı olduklarını ve 10. evlilik yıl dönümlerini Türkiye'de kutlayacaklarını ifade etti.

Liu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ege ve Akdeniz'i, birçok defa sinema filmleri ve televizyon programlarında izledim. Büyüleyici bir güzellik. Eşimle kutlayacağımız 10. evlilik yıl dönümümüzde Akdeniz'de bol bol fotoğraf çekeceğiz. Akdeniz'i çok seviyorum. Eşim ve ben Akdeniz'i çok romantik buluyoruz. Çin'deki evimizin mimari yapısı ve iç tasarımını da "Akdeniz stili" olarak adlandırılan tarzda yapmıştık. Türkiye'deki Akdeniz kıyılarını görmeyi çok istiyoruz."

Liu, YEE'nin kültürel diplomasi çalışmaları kapsamında aralarında tanınmış Çinli program yapımcısı, film yönetmeni, müzisyen, iş adamı bulunan bir ekiple 9-18 Eylül arasında Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini gezecek, iş ve sanat çevreleriyle bir araya gelecek

Anahtar Kelimeler:
ÇinGenelWill LiuYeeYunus Emre Enstitüsü
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