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Danıştaydan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmeliğin "sözlü sınav konuları ve ağırlıkları" başlıklı 11. maddesi ile 18. maddenin ikinci fıkrasına yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Danıştaydan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmeliğin "sözlü sınav konuları ve ağırlıkları" başlıklı 11. maddesi ile 18. maddenin ikinci fıkrasına yürütmeyi durdurma kararı verdi.

19 Mart 2018 Pazartesi 15:46
Danıştaydan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili karar

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı yazılı açıklamada Türk Eğitim-Sen olarak, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için dava açtıklarını ifade etti.

Davada yürütmeyi durdurma taleplerinin reddedilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun sendikanın itirazını görüştüğünü aktaran Geylan, Kurulun, yönetmeliğin "sözlü sınav konuları ve ağırlıkları" başlıklı 11. maddesinin yürütmesinin durdurulması kararı verdiğini belirtti.

Geylan, karara ilişkin, "Buna gerekçe olarak da 'sözlü sınav' ibaresine yer verildiği halde, madde içeriğinde sadece mülakata yönelik değerlendirmelere yer verildiği, sözlü sınavın amacı olan bilgi ölçmeye yönelik hususlara yer verilmediği bu nedenle hukuka uyarlılık bulunmadığı belirtildi." değerlendirmesini yaptı.

"Öğretmenlerimizi ilgilendiren olumlu bir karar"

Talip Geylan, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun ayrıca, yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması…." ibaresine de yürütmeyi durdurma kararı verdiğini kaydederek şu bilgileri paylaştı:

"Kararda, sözleşmeli öğretmen olarak atanabilmek için, KPSS için belirlenen taban puan veya daha yüksek puan almak, sözlüde başarılı sayılmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımanın yanında bazı özel şartları haiz olmak gibi birtakım koşulların sağlanmasının gerekli olması göz önüne alındığında, sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı il içinde alanında ihtiyaç bulunmaması durumunda, ihtiyaç olan ve sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilecek illerde istihdam edilmesi hakkaniyet gereği olup, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık görülmediği ifade edildi."

Talip Geylan, yönetmelikle ilgili dava süreci devam ederken, konunun takipçisi olduklarını belirterek, "Bu karar, öğretmenlerimizi ilgilendiren olumlu bir karar olup, idareyi bağlayıcı niteliktedir. Tüm öğretmenlerin sadece kadrolu ve KPSS puan üstünlüğüne göre atanmasını talep eden sendikamızın hukuki ve demokratik mücadelesi devam edecektir." ifadesini kullandı.

Muhabir: Selma Kasap

Anahtar Kelimeler:
Danıştay İdari Dava Daireleri KuruluEğitimTürk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan
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