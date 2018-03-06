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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı davasında karar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı davasında karar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

06 Mart 2018 Salı 14:46
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı davasında karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada hükmü açıklayan mahkeme, eski Harekat Başkan Vekili tuğamiral İrfan Arabacı ile eski İstihbarat Daire Başkanı tuğamiral Murat Şirzai'nin de aralarında bulunduğu 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet hapis cezası verdi, 3'ü firari 8 sanığın dosyası ayrıldı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Müzakere arasından sonra hükmü açıklayan mahkeme, sanıklardan Ahmet Keklikçi, Ahmet Çağrı Göçmen, Ahmet Zeki Yılmaz, Ahmet Ziya Kireç, Ali Murat Dede, Alpaslan Akyol, Bora Akyol, Elvan Onur Başer, Emre Bayram, Enver Pöge, Ertuğrul Uzunoğlu, Faruk Kamalak, Fatih Keskin, Bahattin Koç, Ferdi Kesgin, Hakan Karakuzey, Hasan Kulaç, Himmet Taner Çengel, İhsan Bakar, İrfan Arabacı, Kadir Bükülmez, Mehmet Metin, Muhittin Ergin, Murat Şirzai, Mustafa Aslan, Mustafa Mesut, Mustafa Polat, Necati Köksal, Nurhan Uz, Oğuz Karaman, Oktay Gündoğdu, Ömer Faruk Öncü, Özcan Özata, Özgen Aykan, Rahim Kürkçü, Salih Dağbaşı, Serdar Büykeren, Serhat Akyıldız, Sinan Azmi Tosun, Suat Arslan, Suat Mülayim, Süleyman Özgün, Tuna Aygündüz, Tunahan Temel, Tuncer Karakaya, Umut Demirhan ve Yaşar Anar'a "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan Ali Altın, Adem Sevinç, Ceyhan Duysak, Doğan Gölcük, Erday Ak, Erdal Özer, Murat Yılmaz, Murat Sinç, Murat Mengi, Mehmet Udül, Okan Sayar, Ufuk Kabasakal, Hilmi Dilmen, İbrahim Çavdar, Ramazan Karademir, Sedat Çelik, Savaş Arslan, Yunus Tosun'a "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis veren heyet, indirim uygulayarak cezayı müebbet hapise çevirdi.

Mahkeme, 3'ü firari 8 sanığın dosyasını ayırdı.

Tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, tutuksuz sanıklar Okan Sayar ve Adem Sevinç'i de tutukladı.

Sanıklardan Özcan Aykan ve Emre Bayrak hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Muhabir. Serdar Açıl, Ertuğrul Subaşı

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