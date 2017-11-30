DenizBank'tan Rıza Sarraf açıklaması

İSTANBUL (AA) - DenizBank, ABD'de görülmekte olan Mehmet Hakan Atilla davasında, itirafçı olduğu belirtilen Rıza Sarraf tarafından yapılan açıklamalarda bankanın adının geçtiğine dair sosyal medyadaki söylentilerin asılsız olduğunu duyurdu.

DenizBank AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda () yer alan açıklamasında bankanın 2004-2013 yılları arasında İstanbul Altın Borsası Başkanlığı tarafından takas bankası olarak görevlendirildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan ve Borsa Yönetim Kurulu'nca üyeliği kabul edilen bütün üyelerin hesap açılışları ve altın takas işlemlerinin ilgili mevzuat kapsamında DenizBank tarafından yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Altın Borsası'nda işlem yapan bütün kurumların bankamızda hesap açılışları zorunlu olup, yapılan yurt içi işlemlerin takası müşterilerin çalıştıkları bankalardan gönderilen bedellerle kapatılmaktadır. İşlemler yurt içi altın alım satımından ibaret olup, yurt dışı bağlantılı herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bankamızca kamu görevi sorumluluğuyla bu işlemlere aracılık edilmiş olup, Rıza Sarraf'ın sahibi olduğunu belirttiği Royal Denizcilik firmasının bankamızla hiçbir zaman çalışması olmamıştır."