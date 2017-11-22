Derince Çınarlıkent Konutları'nda hayat başladı

İSTANBUL (AA) - Haldız İnşaat ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kent Konut güvencesiyle Kocaeli'nin Derince ilçesinde hayat bulan Çınarlıkent Konutları'nın 3. etabında hayat başladı.

Haldız İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Derince'nin hızlı gelişen bölgesinde ve Derince otoyol bağlantısı yanında konumlanan Derince Çınarlıkent Konutları, toplamda 584 daire, 3 iş yeri ve 20 bloktan oluşuyor.

Projede; site içi ve site girişi güvenlik, çocuk oyun grubu, çardak ve oturma grupları, açık otoparklar, merkezi ısıtma, merkezi su deposu, spor sahaları ve sosyal tesis alanı yer alıyor. Özellikle geniş yeşil alanı, malzeme kalitesi ve kesintisiz yürüyüş yolu ile dikkati çeken projede, hemen teslim avantajıyla konut sahibi olmak isteyenler için son daireler sahiplerini bekliyor.