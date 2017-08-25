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'Direniş Karatay' filminin çekimleri tamamlandı

Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkmak için yola çıkan Moğollar ile devleti korumak için savaşan Celalettin Karatay ve Ahi Evran'ı konu alan "Direniş Karatay" filminin çekimleri, Konya'da kurulan özel platoda tamamlandı.

'Direniş Karatay' filminin çekimleri tamamlandı

Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkmak için yola çıkan Moğollar ile devleti korumak için savaşan Celalettin Karatay ve Ahi Evran'ı konu alan "Direniş Karatay" filminin çekimleri, Konya'da kurulan özel platoda tamamlandı.

25 Ağustos 2017 Cuma 18:22
'Direniş Karatay' filminin çekimleri tamamlandı

KONYA (AA) - Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkmak için yola çıkan Moğollar ile devleti korumak için savaşan Celalettin Karatay ve Ahi Evran'ı konu alan "Direniş Karatay" filminin çekimleri tamamlandı.

Yapımını Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin üstlendiği, Selçuklu döneminin yansıtıldığı, Türkiye'nin en büyük platolarından birinde gerçekleştirilen filmin çekimleri, yaklaşık 2 ay sürdü.

Yapım ekibinden alınan bilgiye göre, KTO Fuar Merkezi'nde, 66 bin metrekare kapalı, 20 bin metrekare açık alandan oluşan platoda, "Karatay Medresesi, Kılıçarslan Köşkü, Sultan Kapısı, Ertaş Kapısı" gibi tarihi yerlerin gerçeğe yakın prototipleri kullanıldı.

Kösedağ Savaşı'nın beyaz perdeye yansıtılacağı filmde, görkemli savaş sahneleri, alana kurulan Türkiye'nin en büyük bluebox stüdyosunda çekildi. Savaş sahnelerinde bine yakın özel tasarım ok, yay, kılıç, mızrak ve kalkan kullanıldı.

Savaş sahneleri için uluslararası standartta 45 kişilik dublör ekibi, özel kareografileri ile görev aldı. Ayrıca savaş sahneleri çekiminde sette aynı anda 500 kişi bulunduğu için de bir rekora imza atıldı.

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur ve Nefise Karatay gibi ünlü isimlerin yer aldığı, yapımcılığını Ertuğrul Fındık ve Selman Kayabaşı'nın üstlendiği, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın yaptığı filmin kostümleri de Game of Thrones oyuncularının "red carpet" kıyafetlerini hazırlayan ünlü tasarımcı Zeynep Kartal tarafından yapıldı.

Direniş Karatay filmi, 2018'in Şubat ayında vizyona girecek.

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Kültür
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