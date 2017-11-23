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Dışişleri Bakanlığı: AP'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığından, AB terör örgütleri listesindeki kişi ve grupların AP'ye girişini yasaklayan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Kararı memnuniyetle karşılıyoruz. AP'nin kararının uygulanmasını yakından izleyeceğiz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı: AP'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığından, AB terör örgütleri listesindeki kişi ve grupların AP'ye girişini yasaklayan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Kararı memnuniyetle karşılıyoruz. AP'nin kararının uygulanmasını yakından izleyeceğiz." denildi.

23 Kasım 2017 Perşembe 20:32
Dışişleri Bakanlığı: AP'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

ANKARA(AA)- Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, PKK ve DHKP-C'nin de aralarında olduğu Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesindeki kişi ve grupların Avrupa Parlamentosuna(AP) girişinin yasaklanması kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AP Başkanlık Bürosunun, başta PKK olmak üzere, ülkemize yönelik terör faaliyetleri yürüten ve AB'nin de terör örgütü listesinde kayıtlı örgütlerin, AP’ye davet edilmemeleri, girişlerinin engellenmesi ve AP yerleşkesinde tanıtımlarının yapılmamasına yönelik kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu karar, terörle mücadele alanında AB’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi bağlamında atılmış olumlu bir adımı teşkil etmektedir. AP’nin kararının uygulanmasını yakından izleyeceğiz."

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