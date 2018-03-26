Dışişleri, İngiltere'deki kimyasal silah saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de meydana gelen kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır." açıklamasını yaptı.Eski Rus casusun kanında bilinmeyen bir madde bulunduRusya'dan 23 İngiliz diplomat için sınır dışı kararı Zehirlenen Rus ajanı olayı AB Zirvesi'ne taşınıyor
Aksoy, İngiltere'de düzenlenen kimyasal silah saldırısı hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır." ifadesine yer verildi.
Aksoy, "Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak, failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Muhabir: Dildar Baykan