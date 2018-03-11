Diyarbakır TOKİ ile hayat buldu

ANKARA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ), terörden dolayı ağır hasar gören Diyarbakır'da 5 bin 746 konut inşa edilerek, Sur İçkale Vadisi çevre düzenlemesi ile kültürel mirasın geleceğe aktarılması sağlandı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, terör mağduru vatandaşların ihtiyaçları esas alınarak Diyarbakır'da bir dizi planlama yaptıklarını belirtti.

Terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşların daha iyi ve daha sağlıklı konutlarda oturmalarını sağlamak için her türlü çabayı gösterdiklerini vurgulayan Turan, "Diyarbakır'da 5 bin 746 konutun inşasına başladık. Bu konutlarımızın bir kısmını tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Önümüzdeki bahar aylarında konutlarımızın tamamına yakına vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi ve Üçkuyular Mahallesi'nde kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkın beklentilerine yanıt veren güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları kurduklarını kaydeden Turan, bölgede inşaatı devam eden projelerin vatandaşların bütün ihtiyaçlarına cevap vereceğini bildirdi.

TOKİ'den Sur'a tarihi dokunuş

Turan, TOKİ'nin Diyarbakır'da sadece konut inşa etmediğini, Suriçi'nin tarihi dokusuna zarar verilmeden, geleneksel doku korunarak yeni bir yaşam alanı inşa edildiğini vurguladı.

Ekolojik koridor

Peyzaj projesinde bölgenin değerlerini ön planda tuttuklarını aktaran Turan, 9 bin yıllık geçmişe sahip bölgenin, tarihsel değerinin yanında Dicle Vadisi gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli ekolojik koridorunun özel bir parçası konumunda olduğunu anımsattı.

Kentin en karakteristik ve en eşsiz yapılarından Hazreti Süleyman Camisi ve Sahabeler Türbesi'nin mimari açıdan kentsel bir odak olarak düzenlendiğini ifade eden Turan, projenin merkezinin yüz binler tarafından ziyaret edildiğini bildirdi. Turan, "İçkale Vadisi’ni, balkonlu ve setli olarak düzenlenen meydanı, Dicle havası ve manzarasıyla, kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekolojik zenginlik hakkında farkındalık yaratacak şekilde özel bir platform olarak kurguladık." bilgisini paylaştı. İstihdama ve gelişime katkı sağlayacak sanayi sitesi

Diyarbakır Yeni Dördüncü Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi ile 4 bin 500 kişinin istihdam edileceğini, 810 iş yeri kapasitesine sahip olacak modern bir oto sanayi merkezi inşa ettiklerini belirten Turan, "Projede, 620'si 150 metrekare ve 190'ı 300 metrekare büyüklükte iki tip iş yeri bulunuyor. Sitede ayrıca, çalışanların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik, idare binası, çarşı, banka, fırın, cami, PTT ve lokanta gibi birimlere de yer veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır'da konutun yanında sosyal donatı projeleri de inşa ettiklerini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır’daki mevcut sanayi siteleri ve şehir içindeki iş yerlerinin uygun mekanlarda hizmet vermesi, çalışanların daha iyi koşullarda verimli üretimin sağlanması amacıyla tasarlanan Modern Oto Sanayi Sitesi ile kentin vizyonuna ve istihdama katkı sağlamayı, üretim altyapısını oluşturmayı ve mesleki alanları geliştirmeyi hedefliyoruz."

Diyarbakır stadı tamamlanıyor

Dikey yapılaşmadan yatay yapılaşmaya geçtiklerini vurgulayan Turan, bunun yol haritalarındaki en önemli unsurlardan biri olduğunu kaydetti.

"(Şehirlerdeki en yüksek binalar TOKİ binaları olmayacaktır) diyoruz. Pek çok ilimizde bu bakışı yansıtacak önemli projeler başlattık." değerlendirmesinde bulunan Turan, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde inşa edilen konutların yatay mimari anlayışı ile inşa edildiğini, 3, 4, 7 şeklinde farklı kat yüksekliklerine sahip konutların yatay ve yerel mimari özellikleri ile örnek bir uygulama olacağını belirtti.

Kayapınar ilçesinde, 158 bin 353 metrekare alanda yapımı süren, Diyarbakır'ın yanı sıra bölgeye de hizmet verecek UEFA ve FIFA standartlarındaki 33 bin seyirci kapasiteli stadın da tamamlanma aşamasına geldiğini bildiren Turan, "UEFA ve FIFA standartlarındaki modern stadımız hem Diyarbakır’a hem de bölgeye yeni bir değer katacak. Stadımız tamamlanma aşamasına geldi. Stadımızı en kısa sürede bitirip Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teslim edeceğiz." bilgisini aktardı.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu