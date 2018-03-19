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Diyarbakır ve Bitlis'te Hain Saldırı: 1'i Asker 3 Şehit, 4 Yaralı

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı sonucu 1'i asker 3 şehit, 4 yaralı.

Diyarbakır ve Bitlis'te Hain Saldırı: 1'i Asker 3 Şehit, 4 Yaralı

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı sonucu 1'i asker 3 şehit, 4 yaralı.

19 Mart 2018 Pazartesi 17:27
Diyarbakır ve Bitlis'te Hain Saldırı: 1'i Asker 3 Şehit, 4 Yaralı

Diyarbakır ve Bitlis'te Hain Saldırı: 1'i Asker 3 Şehit, 4 Yaralı

    Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı sonucu 1'i asker 3 şehit, 4 yaralı.Terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır ve Bitlis'te düzenlenen saldırılarda 1'i asker 3 kişi şehit oldu, 4 kişi de yaralandı.Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi şehit düştü.Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce ilçeye bağlı Topçular Karakoluna gitmekte olan sivil araca ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil şehit oldu. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBitlisHain Saldırı
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