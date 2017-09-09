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Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 10:21
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesinin güneyindeki Dibek köyü sınırları içerisinde Oymaklı Tepe kuzeyindeki kayalık ve ağaçlık alanda faaliyet yürüten PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla dün saat 14.00'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle düzenlenen operasyonun aynı gün saat 22.00'de başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda, Hava Kuvvetlerince icra edilen yakın hava desteği sonucu, Oymaklı Tepe'nin 400 metre kuzeyindeki kayalık ve ağaçlık alanda 3 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör, 182 fişek, 3 el bombası, el telsizi, 2 dürbün ve şemsiyenin ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatların Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde muhafaza altına alındığı kaydedilen açıklamada, teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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DiyarbakırLiceOperasyonPKK'lı TeröristlerTeröristTürkiye
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