Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda, Hava Kuvvetlerince icra edilen yakın hava desteği sonucu, Oymaklı Tepe'nin 400 metre kuzeyindeki kayalık ve ağaçlık alanda 3 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör, 182 fişek, 3 el bombası, el telsizi, 2 dürbün ve şemsiyenin ele geçirildiği bildirildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmatların Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde muhafaza altına alındığı kaydedilen açıklamada, teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.