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Doğu Guta'dan ayrılan dördüncü konvoy da Hama'ya vardı

Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalanları taşıyan dördüncü konvoy Hama'ya vardı.

Doğu Guta'dan ayrılan dördüncü konvoy da Hama'ya vardı

Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalanları taşıyan dördüncü konvoy Hama'ya vardı.

26 Mart 2018 Pazartesi 16:40
Doğu Guta'dan ayrılan dördüncü konvoy da Hama'ya vardı

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan dördüncü konvoy Hama iline ulaştı.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma beldelerini kapsayan tahliyeler sürüyor.

İlk iki konvoy Haresta ilçesinden çıkmak zorunda kalanları tahliye etmişti. Bundan sonra Arbin, Zemalka ve Ayne Terma beldelerinden tahliye süreci başlamıştı.

Hasta ve yaralılar ile askeri muhalif unsurları taşıyan yaklaşık 5 bin 300 kişinin bulunduğu, 84 otobüs ve 14 hasta nakil aracından oluşan dördüncü konvoyun, ülkenin orta kesimindeki Hama'ya ulaştığı öğrenildi.

Konvoyda, daha önce yaralanmış ve hayati tehlikesi olan yaklaşık 600 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Konvoyun Hama'dan muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve Halep kırsalındaki geçici barınma merkezlerine gitmesi bekleniyor.

Geçen hafta başlayan zorunlu tahliyelerde bölgeden çıkanların sayısı 11 bini aştı.

Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma ilçelerinde tehcir sürecinin devam edeceği öngörülüyor.

Tahliyeler devam ederken Esed rejimi ve destekçilerinin binlerce kişiyi katlettiği Doğu Guta'nın Duma ilçesi ise hala abluka altında

Tahliyeye giden süreç

Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti. Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil yer altındaki sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.

Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes karalarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle on binlerce kişi rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Muhabir: Burak Karacaoğlu, Eşref Musa

Anahtar Kelimeler:
Doğu GutaDünyaSuriyeTahliye
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