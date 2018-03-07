Doğu Guta'ya uzanacak yardım eli engelleniyor

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek Doğu Guta'ya gerekse muhasara altındaki pek çok bölgeye yardımların ulaştırılması için uluslararası mekanizmaları çalıştırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Doğu Guta'ya uzatacakları yardım elinin engellendiğine işaret eden Kınık, şöyle devam etti:

"Bakın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30 günlük ateşkes kararı aldı, 30 günlük insani yardımların önünün açılması kararlaştırıldı. Bu 30 günlük süre içinde Suriye Kızılayı, Kızılhaç komitesi ve Birleşmiş Milletler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle temas kurarak Afrin'e yardım götürmek istedikleri beyan ettiler ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bu konvoylara insani güvenlik sağladı ve bu konvoylar güneyden Afrin'e ulaştırılabildi ama biz aynı desteği Suriye rejiminden göremedik. Doğu Guta'nın içerisindeki bini aşkın yaralının tahliye edilmesi için temas halindeyiz. 'Türkiye olarak buradaki yaralıların tamamını alıp iyileştirmek için hazırız' dedik, hastanelerimizi hazırladık ama maalesef ne buradan gönderdiğimiz yardımların içeriye sokulmasına ne de yaralıların çıkarılmasına izin veriliyor.""Doğu Guta'da siviller yaşamını yitirmeye devam ediyor"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de sivillere yönelik gösterdiği hassasiyeti, diğer güçlerin de Doğu Guta için göstermesini istediklerinin altını çizen Kınık, "Bugün nasıl Afrin'e güney tarafından yardım ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri bir güvenlik koridoru sağlıyorsa ve bunları çatışma devam ederken bu sivillerin korunması için elinden gelen gayreti sarf ediyorsa aynı hassasiyetin Doğu Guta'da yaşanmasını bekliyoruz ama maalesef bunları dünyadan görmüyoruz." diye konuştu.

Kınık, insanlık trajedisinin yaşandığı Doğu Guta'da binlerce sivilin yaşamını yitirmeye devam ettiğini, tarihin de vicdanların da bunu yazacağını kaydetti.

Muhabir: Lale Köklü