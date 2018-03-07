Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116842
ALTIN
162.200
DOLAR
3.7980
STERLİN
5.2784
EURO
4.7118
Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary Medel
Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary...
Rockets seriyi 16 maça çıkardı
Rockets seriyi 16 maça çıkardı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16...
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
PSG 1- Real Madrid 2
PSG 1- Real Madrid 2

Doğu Guta'ya uzanacak yardım eli engelleniyor

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, "Guta'nın içerisindeki bini aşkın yaralının tahliye edilmesi için temas halindeyiz. Ama ne buradan gönderdiğimiz yardımların içeriye sokulmasına ne de yaralıların çıkarılmasına izin veriliyor." dedi.

Doğu Guta'ya uzanacak yardım eli engelleniyor

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, "Guta'nın içerisindeki bini aşkın yaralının tahliye edilmesi için temas halindeyiz. Ama ne buradan gönderdiğimiz yardımların içeriye sokulmasına ne de yaralıların çıkarılmasına izin veriliyor." dedi.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:47
Doğu Guta'ya uzanacak yardım eli engelleniyor

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek Doğu Guta'ya gerekse muhasara altındaki pek çok bölgeye yardımların ulaştırılması için uluslararası mekanizmaları çalıştırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Doğu Guta'ya uzatacakları yardım elinin engellendiğine işaret eden Kınık, şöyle devam etti:

"Bakın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30 günlük ateşkes kararı aldı, 30 günlük insani yardımların önünün açılması kararlaştırıldı. Bu 30 günlük süre içinde Suriye Kızılayı, Kızılhaç komitesi ve Birleşmiş Milletler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle temas kurarak Afrin'e yardım götürmek istedikleri beyan ettiler ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bu konvoylara insani güvenlik sağladı ve bu konvoylar güneyden Afrin'e ulaştırılabildi ama biz aynı desteği Suriye rejiminden göremedik. Doğu Guta'nın içerisindeki bini aşkın yaralının tahliye edilmesi için temas halindeyiz. 'Türkiye olarak buradaki yaralıların tamamını alıp iyileştirmek için hazırız' dedik, hastanelerimizi hazırladık ama maalesef ne buradan gönderdiğimiz yardımların içeriye sokulmasına ne de yaralıların çıkarılmasına izin veriliyor."

"Doğu Guta'da siviller yaşamını yitirmeye devam ediyor"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de sivillere yönelik gösterdiği hassasiyeti, diğer güçlerin de Doğu Guta için göstermesini istediklerinin altını çizen Kınık, "Bugün nasıl Afrin'e güney tarafından yardım ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri bir güvenlik koridoru sağlıyorsa ve bunları çatışma devam ederken bu sivillerin korunması için elinden gelen gayreti sarf ediyorsa aynı hassasiyetin Doğu Guta'da yaşanmasını bekliyoruz ama maalesef bunları dünyadan görmüyoruz." diye konuştu.

Kınık, insanlık trajedisinin yaşandığı Doğu Guta'da binlerce sivilin yaşamını yitirmeye devam ettiğini, tarihin de vicdanların da bunu yazacağını kaydetti.

Muhabir: Lale Köklü

Anahtar Kelimeler:
Doğu GutaDünyaHatayKerem KınıkYardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın korucu, babasının izinde vatan nöbetinde
Kadın korucu, babasının izinde vatan nöbetinde
Şarkıcı Maher Zain Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Şarkıcı Maher Zain Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Şehit annesine hakaret eden şoför için 'ders gibi' karar
Şehit annesine hakaret eden şoför için 'ders gibi' karar
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor
Fatih Terim ,TFF davasında ilginç diyaloglar
Fatih Terim ,TFF davasında ilginç diyaloglar
MEB'de kadroya geçiş için sözlü sınav süreci başladı
MEB'de kadroya geçiş için sözlü sınav süreci başladı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Migros, en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında
Migros, en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim