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Emine Erdoğan'dan özel harekat polislerinin eşlerine yemek

Emine Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan özel harekat polislerinin eşleri ve annelerini yemekte ağırladı.

Emine Erdoğan'dan özel harekat polislerinin eşlerine yemek

Emine Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan özel harekat polislerinin eşleri ve annelerini yemekte ağırladı.

12 Mart 2018 Pazartesi 21:36
Emine Erdoğan'dan özel harekat polislerinin eşlerine yemek

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan özel harekat polislerinin eşleri ve anneleriyle yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde verilen yemeğe, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli özel harekat polislerinin eşleri ve annelerinin yanı sıra bazı kadın özel harekat polisleri katıldı.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, vatan sevgisinin tüm dünya işlerinin üstünde olduğunu söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar 3300 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Erdoğan, 815 kilometrekarelik sınır hattının güvenli hale geldiğini ve sivil halkı korumak için büyük mücadele verildiğini vurguladı.

"Vatan bizim evimizdir." diyen Erdoğan, bu savunmada vazife alan tüm polislerin şerefli bir görev yaptığını söyledi.

Emine Erdoğan, polis eşlerinin ve annelerinin de bu mücadeleye omuz veren "güçlü kadınlar" olduğunun altını çizdi.

Samimi bir atmosferde geçen dayanışma yemeğine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu da katıldı.

Yemek sonrasında birlikte fotoğraf çektirildi.

Muhabir: İlkay Güder

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