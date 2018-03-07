Emrah Serbes hakim karşısına çıkıyor

İZMİR (AA) - İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak birden fazla kişinin ölümüne neden olan ve hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen Emrah Serbes yarın hakim karşısına çıkacak.

Yazar Serbes'in, 3 bireyinin ölümüne sebep olduğu ailenin avukatı Burcu Ece Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada yargılama sonucunda sanığa herhangi bir indirim uygulanmadan en ağır cezanın verilmesini talep ettiklerini belirtti.

Mahkemenin takdiriyle olaya ilişkin bilirkişi raporu alındığını anımsatan Güler, raporun sonuç bölümünde "Sürücü Emrah Serbes'in asli ve tam kusurlu bulunduğu, kazada hayatını kaybeden önünde seyreden aracın sürücüsü Ayhan Özçelik'in ise kusurunun bulunmadığı" tespitinin yer aldığına işaret etti.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan ilk duruşmada mahkemenin tanıkları dinleyeceğini ifade eden Güler, Serbes'in en ağır cezayı alması için çaba sarf edeceklerini söyledi.

"Sanık tam kusurlu"

Güler, müvekkilinin ailesini kazada kaybettiğini, acısını yaşamak yerine mahkeme ile uğraşmak zorunda kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müvekkilin tüm ailesini kaybettiği talihsiz kazanın meydana gelmesinden sonra hem sürücünün değişmiş olduğu hem de sürücünün alkollü ve uyarıcı madde etkisi altında olduğu yönünde ciddi şüphelerimiz olmuştu. Nitekim bu şüphelerimizi makul bulan savcılık tarafından Emrah Serbes yönünden soruşturma genişletilmiş ve kendisi teslim olmak zorunda kalmıştı. Soruşturma aşamasında elde edilen deliller ile sanığın hem alkollü hem de uyuşturucu, sakinleştirici etkisi olan kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların etkisi ile araç kullanmakta iken tam kusurlu olarak söz konusu kazayı yaptığı anlaşılmıştır. Savcılık aşamasına kadar toplanan delillere ek olarak yargılamayı yapacak mahkeme heyeti de trafik bilirkişisinden rapor almış ve bu raporda da sanığın tam kusurlu olduğu ifade edilmiştir. Bu aşamadan sonra beklentimiz sanık hakında herhangi bir indirim uygulanmaksızın en ağır cezanın verilmesidir." Kaza

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmıştı.

Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerin belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğur tarafından hazırlanan ve yazar Emrah Serbes için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istediği iddianame, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Öte yandan, anne, baba ve 16 yaşındaki kızlarının hayatını kaybettiği kazada Özçelik ailesinden geriye kalan tek kişi 23 yaşındaki oğulları Ahmet Mert Özçelik, kazada kaybettiği ailesi için hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Muhabir: Meriç Ürer