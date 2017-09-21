CAKARTA (AA) - Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmayan depremle ilgili tsunami uyarısı da yapılmadı.
Muhabir: Mahmut Atanur
Son Güncelleme: 21.09.2017 09:18
Endonezya'da merkez üssü Java Adası'ndaki Surabaya kentinin 125 kilometre kuzeydoğu açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CAKARTA (AA) - Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmayan depremle ilgili tsunami uyarısı da yapılmadı.
Muhabir: Mahmut Atanur