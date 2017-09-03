Endonezya'da Arakan protestosu

CAKARTA (AA) - Endonezya'da halk, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik katliamı protesto etti.

Başkent Cakarta'nın Bunderan Hi Caddesi'nde toplanan çok sayıda gösterici, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırılara tepki gösterdi.

"Endonezya Arakanlı Müslümanları Kurtarmalı", "Onları ölüme mi terk edeceğiz?" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, salavat ve tekbirler getirerek Arakanlı Müslümanlar için dua etti.

Gösterilerde ayrıca, Arakanlı Müslümanlara destek için yardım sandıkları da kuruldu.

Protestoyu düzenleyenlerden Lokman Aziz Kurniawan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Arakanlı Müslümanlara yapılan katliamın durması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Endonezya hükümetinin de Arakanlı Müslümanlara sahip çıkılması için somut adımlar atmasını ümit ediyoruz." dedi.

Ülke genelinde, Arakanlı Müslümanlara destek amacıyla sosyal medya üzerinden de çok sayıda yardım kampanyası başlatıldı.

Muhabir: Adem Şalvarcıoğlu